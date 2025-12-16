Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın kent içi ulaşımı rahatlatma hedefiyle başlattığı stratejik yatırım hamleleri Karabağlar'da somut sonuçlar vermeye başladı. İlçenin kritik bölgelerinden Bozyaka'daki trafik yoğunluğunu gidermeyi amaçlayan Dostluk Bulvarı Bağlantı Yolu Projesi’nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor ve projenin tamamlanma oranı yüzde 92 seviyesine ulaştı. Dostluk Bulvarı ile Coşkun Kale Sokak arasında açılan yaklaşık bir kilometrelik yeni arterde, altyapı çalışmalarının ardından asfalt serimine geçildiği duyuruldu.

Yeni arterde modern altyapı ve sona yaklaşan çalışmalar

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda titizlikle yürütülen projede, yeni bağlantı yolunun geçtiği güzergâhta kanalizasyon, doğalgaz ve elektrik hatları tamamen yenilendi. Altyapı iyileştirmelerinin ardından İZBETON ekipleri tarafından başlatılan asfalt serim çalışmalarında, toplamda 6 ton asfalt kullanılacağı belirtildi. Projenin takvimine göre, bu önemli bağlantı yolunun yıl sonuna kadar tamamlanarak araç trafiğine açılması planlanıyor. Bu gelişme, bölge sakinleri ve sürücüler için uzun süredir beklenen rahatlamanın yakın olduğunun sinyalini veriyor.

Bozyaka’daki kritik trafik düğümü çözülüyor

Yeni imar yolu, Bozyaka başta olmak üzere Karabağlar’ın trafik akışını kökten değiştirmeyi hedefliyor. Projenin başlangıç noktası; Dostluk Bulvarı, Şehit Pilot Volkan Koçyiğit Bulvarı ve Sevgi Bulvarı'nın kesiştiği kritik kavşak olarak belirlendi. Buradan başlayan yol, Bozyaka Kapalı Pazaryeri'nin bulunduğu 5714/1 Sokak istikametini takip ederek Zincirlikuyu Camii yakınlarında sonlanıyor. En önemli katkısı ise Eskiizmir Caddesi ile Yeşillik Caddesi arasındaki geçişi doğrudan sağlayarak iki nokta arasındaki mesafeyi yaklaşık 600 metre kısaltması. Bu kısaltma sayesinde Karabağlar'ın Bozyaka, Sarıyer ve Sevgi mahallelerindeki kronikleşmiş trafik sıkışıklığının büyük ölçüde hafiflemesi bekleniyor.

Dört şeritli konforlu ulaşım ve bisiklet dostu tasarım

Hizmete girdiğinde bölgeye çağdaş bir ulaşım standardı getirecek olan yeni bağlantı yolu, modern yapısıyla dikkat çekiyor. Yol, çift şerit gidiş ve çift şerit geliş olmak üzere toplam dört şerit olarak hizmet verecek. Ayrıca, sadece araç trafiğinin konforu değil, yaya ve çevre dostu ulaşım da düşünülerek tasarlanan projede geniş yaya yolları ve bölgenin ulaşım ağına entegre olacak bisiklet yolu da yer alıyor. Böylece Karabağlar, sadece motorlu taşıtlar için değil, alternatif ulaşım yöntemlerini tercih eden vatandaşlar için de daha güvenli ve erişilebilir bir yapıya kavuşacak.