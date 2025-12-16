Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi’nin önceki dönem İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP’nin geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen kurultayında PM’ye İzmir’den dahil olan isimler üzerinden değerlendirmelerde ve önemli açıklamalarda bulundu.

Şenol Aslanoğlu: Ben İzmirliyim dolayısıyla İzmir’i savunurum

CHP’nin son kurultayında Genel Başkan Özgür Özel’in İzmir’i cezalandırmadığının altını çizen ve listede daha fazla İzmirlinin olması için mücadele etmek gerektiğini belirten Şenol Aslanoğlu, “Özgür Özel neden İzmir’i cezalandırsın, genel başkan İzmir’i sever. İzmirli siyasetçileri cezalandırmış mıdır, ben onu da öyle düşünmem. Ben İzmirliyim dolayısıyla İzmir’i savunurum, CHP Genel Başkanımız ile ilgili bir cümle değil bu.

İzmir’de siyaset yapan herkes bunu savunur. Biz partinin yüzde 13’üyüz dolayısıyla PM’nin yüzde 13’ü İzmirli olmalı. 80 kişilik listede 10-11 kişiyi görmemiz gayet normal olur. Daha fazla İzmirliyi listeye sokamamak Özgür Özel’in değil bizim kabahatimiz, bizden kaynaklı sayı daha az olmuş. Ben siyaseti hiçbir zaman benim rakibim olacak insanlar hiçbir yere giremesinler şeklinde okumadım. Ben bunu tercih etmem.” dedi.

“Yalnız bırakılan kim varsa biraz kendisi sorgulamalıdır”

Ayrıca, İzmirli milletvekillerinin kamuoyunda yeterince yer almaması ile ilgili de konuşan Aslanoğlu, “Ortada bir yetmezlik olduğunu düşünüyor. Dolayısıyla algı böyleyse ‘yeterliyiz’ demek ile olmuyor. Bu yetmezliği çözerken sadece milletvekili arkadaşlarımızı ya da diğer arkadaşlarımızı eleştirmekte demin anlattığım gibi meselenin ana çözüm noktası olmuyor. İzBB ile ilgili topa girmekten CHP’li aktörler imtina ediyorsa bunun nedenine bakmak gerekiyor. Bilinen ve konuşulan bir konu bu. Diğer arkadaşlarımızı eleştirerek, meselenin çözüleceği inancında değilim, yalnız bırakılan kim varsa biraz kendisi sorgulamalıdır.” diye konuştu.

Aslanoğlu’ndan, Kılıçdaroğlu yanıtı

CHP’nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili gelen soruya yanıt veren CHP’li Aslanoğlu şu ifadeleri kullandı: “Bazen eski partili olmayan partinin kültürünü iyi bilmeyen, parti adabı deriz biz buna. Biz 100 yıllık bir partiyiz inanılmaz geleneklerimiz var bu ailenin kuralları ve kaideleri var. Bu kurallar içerisinde ben de 20 yıllık bir partili olarak bunu bilirim.”