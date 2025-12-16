Son Mühür/ Merve Turan - 13–14 Aralık 2025 tarihlerinde düzenlenen organizasyona üç şehirden 23 kulüp ve 398 sporcu katıldı. Aliağa Belediyesi AGM Spor Kulübü, 19 sporcu ile mücadele ederek bireysel ve takım yarışlarında başarılı performans sergiledi.

Bayrak yarışlarında kürsüye çıktılar

4x50 metre serbest bayrak yarışında Naz Marangoz, Eflin Çelik, Sıla Küçükvardar ve Deniz Altay’dan oluşan kız takımı İzmir üçüncülüğünü elde etti.

4x50 metre karışık bayrak yarışında ise Öykü Öz, Eflin Çelik, Sıla Küçükvardar ve Deniz Altay’dan oluşan ekip İzmir dördüncüsü oldu.

Bireysel yarışlarda öne çıkan dereceler

Serbest stil branşında 100 metrede Eflin Çelik İzmir dördüncüsü, Deniz Altay İzmir yedincisi oldu. 50 metre serbestte Eflin Çelik İzmir ikinciliğini kazandı.

Kelebek stilinde; 50 metrede Eflin Çelik İzmir ikincisi, Sıla Küçükvardar İzmir onuncusu olurken, 100 metrede Eflin Çelik İzmir beşincisi, Sıla Küçükvardar İzmir dokuzuncusu olarak yarışları tamamladı. Kurbağalama branşında 100 metrede Eflin Çelik İzmir beşincisi, Sıla Küçükvardar İzmir altıncısı olurken; 50 metrede Sıla Küçükvardar İzmir üçüncüsü, Eflin Çelik İzmir dördüncüsü oldu.

Sırtüstü ve karışık stilde istikrarlı başarı

10 yaş kategorisinde sırtüstü stilde yarışan Alperen Öztürk, katıldığı tüm yarışları ilk 10 içinde tamamladı. Alperen Öztürk, 100 ve 200 metre sırtüstü yarışlarında İzmir beşinciliğini elde etti.

Eflin Çelik ise 50 ve 100 metre sırtüstü yarışlarında İzmir ikincisi oldu.

200 metre karışık stil yarışında da Eflin Çelik İzmir dördüncülüğünü kazandı.

“Uzun vadeli sporcu gelişimini esas alıyoruz”

Müsabakaların ardından değerlendirmelerde bulunan Aliağa Belediyesi Yüzme Antrenörü Faruk Keleş, 9–10 Yaş Ulusal Gelişim Ligi’nin sporcuların gelişim sürecinde önemli bir basamak olduğunu belirtti. Keleş, hedeflerinin sporcuların yıl boyunca edindikleri teknik becerileri yarış ortamında doğru şekilde uygulamaları olduğunu vurgulayarak, kulüp olarak uzun vadeli sporcu gelişim felsefesine bağlı olduklarını ifade etti. Keleş, sporun ve sporcunun yanında duran Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’a da teşekkür etti.