Son Mühür- The Kardashians dizisinin 7. sezon fragmanında Kim Kardashian, hayranlarını şaşkına çeviren bir açıklama yaptı. 44 yaşındaki yıldız, polis yetkililerinden aldığı telefonla hayatının en büyük şokunu yaşadığını belirterek, “Bana çok yakın birisi hayatıma kastetmek için kiralık katil tuttu” dedi.

Fragmanda Kardashian ailesinin diğer üyelerinin de gergin tavırları dikkat çekti. Kendall Jenner, “Herkes biraz gergin” ifadesini kullanırken, Kylie Jenner ise odasına giren ayak seslerini duyduğunu anlattı. Kim Kardashian ise yaşadığı korkuyu, “Korkudan aklımı kaybedecek gibiyim” sözleriyle dile getirdi.

“Kesinlikle öleceğimi düşündüm”

Kim Kardashian’ın en büyük travmalarından biri, 3 Ekim 2016’da Paris’te yaşanan soygundu. Polis kıyafeti ve maskelerle otel odasına giren soyguncular, ünlü ismi bağlayarak küvete attı. Olayda, dönemin eşi Kanye West’in hediye ettiği 4 milyon dolarlık nişan yüzüğü de dahil olmak üzere birçok değerli mücevher çalındı.

Kardashian, 2023 yılında görülen davada verdiği ifadede, o anı gözyaşlarıyla hatırlatarak, “Bana tecavüz edeceklerinden emindim. Kesinlikle öleceğimi düşündüm” sözlerini kullandı.

“Dede soyguncular” ve yargı süreci

Paris’teki soygunu gerçekleştiren ve yaş ortalaması oldukça yüksek olan çete, medyada “dede soyguncular” olarak anıldı. Polis, Kardashian’ın bileklerine bağlanan plastik kelepçelerden elde edilen DNA izleri sayesinde failleri tespit etti.

Soruşturma kapsamında 17’den fazla kişi gözaltına alındı. 2021’de açılan davada 12 kişi hakkında suçlama yöneltildi. 23 Mayıs 2023’te ise çetenin elebaşıyla birlikte 7 kişi suçlu bulunarak ceza aldı.

Hem geçmişin hem bugünün korkusu

Hem en yakınından gelen suikast tehdidi hem de Paris’te yaşadığı kabusla gündeme gelen Kim Kardashian, The Kardashians dizisinin yeni sezonunda hem ailesi hem de hayranlarıyla bu zor anılarını paylaştı.