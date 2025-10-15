Gazze Şeridi’nde yürürlüğe giren ateşkes anlaşması kapsamında Hamas, İsrail’e ait dört esirin daha naaşını Uluslararası Kızılhaç Komitesi aracılığıyla teslim etti. Teslimatın, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki sınır hattında gerçekleştiği, cenazelerin İsrail ordusuna bağlı birlikler tarafından teslim alındığı bildirildi.

Hamas, bir gün önce sabah saatlerinde 20 İsrailli esiri serbest bırakmış, aynı gün İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 4 esirin naaşını Kızılhaç aracılığıyla İsrail’e teslim etmişti.

Bugün yapılan teslimle birlikte, son iki gün içinde İsrail’e ulaştırılan cenaze sayısı 8’e yükseldi.

Kaynaklar, yarın 4 İsrailli esirin daha cenazesinin teslim edilmesinin beklendiğini bildirdi. Böylece, ateşkes sürecinin ilerleyen günlerinde taraflar arasında yeni insani adımların atılması olasılığı güçleniyor.

İsrail ordusu kimlik tespiti yapacak

İsrail ordusu, teslim alınan naaşların kimlik tespiti için adli inceleme başlattı.

Askeri kaynaklar, cenazelerin Gazze’deki çatışmalarda yaşamını yitiren İsrailli esirlere ait olduğunun değerlendirildiğini, ancak kimlik doğrulamasının DNA analizleriyle netlik kazanacağını belirtti.

Ateşkes süreci devam ediyor

Hamas ile İsrail arasında yürürlüğe giren ateşkes anlaşması kapsamında taraflar, esir değişimi ve insani yardımların geçişi gibi adımlarda ilerleme kaydediyor.