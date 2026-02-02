Son Mühür- ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche’ın, Jeffrey Epstein soruşturmasına ilişkin 3 milyondan fazla yeni belgenin kamuoyuyla paylaşıldığını duyurmasının ardından dosyalardaki ayrıntılar gündemdeki yerini koruyor. Açıklanan belgelerle birlikte yeni iddialar ve tartışmalar da ortaya çıkmaya devam ediyor.

Belgeler tartışmaları derinleştirdi

Epstein dosyalarının açılmasıyla birlikte, soruşturmanın kapsamına dair çok sayıda başlık kamuoyunda tartışılmaya başlandı. Sosyal medyada sıkça dile getirilen “Türkiye’den çocuk kaçırıldığı” iddiası, siyasi isimlerin de değerlendirmelerine konu oldu.

Tayyar: “Vicdanın tükendiği bir noktadayız”

Eski AK Parti milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından Epstein belgelerine ilişkin dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Tayyar, belgelerin yarattığı etkiye işaret ederek, “Epstein dosyalarıyla ilgili milyonlarca yorum yapıldı. Kelimelerin yetersiz kaldığı, aklın durduğu, vicdanın kuruduğu bir noktadayız” ifadelerini kullandı.

“Küresel ölçekte bir çürüme”

Paylaşımında belgelerde yer alan içeriklere değinen Tayyar, dosyalarda pedofili, işkence, tehdit, şantaj, sapkınlık ve yamyamlık gibi ağır suç ve iddiaların bulunduğunu belirtti. Tayyar, milyarderler, tanınmış isimler, siyasetçiler, yargı mensupları ve üst düzey bürokratların bu yapı içinde nasıl bir rol üstlendiğinin belgelerle ortaya konulduğunu savundu. ABD Adalet Bakanlığı’nın bu belgeleri kamuoyuna açıklamasının da ayrıca dikkatle değerlendirilmesi gereken bir durum olduğunu ifade etti.

“Çocuk kaçırma iddiası çok ciddi”

Türkiye’yi ilgilendiren iddialara da değinen Tayyar, özellikle “çocuk kaçırma” iddiasının son derece vahim olduğunu vurguladı. Bu başlıkların gecikmeden ve titizlikle incelenmesi gerektiğini belirten Tayyar, söz konusu suçlara karıştığı öne sürülen kişi ya da kişilerin hukuki süreçler kapsamında hesap vermesi gerektiğini kaydetti.