Nurşen Karayanız, sosyal medya içerik üreticisi, yazar ve şive koçu olarak tanınıyor. Özellikle annesinin taklidini yaptığı mizahi videolarla adını duyurdu ve kısa sürede büyük bir takipçi kitlesi kazandı. Ordu’nun Kabataş ilçesinde doğdu ve köyde geçen çocukluk yıllarını içten bir dil ve Karadeniz şivesiyle sosyal medyada eserlerine yansıttı. Yaptığı içeriklerde genellikle aile yaşantısı, köy hayatı ve yerel mizah öne çıkıyor.

Küçük yaşlardan itibaren sanat ve edebiyatla ilgilendi. Ailesinin en küçüğü olan Karayanız, beş kardeşle birlikte büyüdü. Eğitim hayatına Kabataş’ta başladıktan sonra üniversite eğitimi için Eskişehir’e gitti. Burada, sosyal medya içeriklerinin yanı sıra tiyatro ve yazarlık konularında da aktif oldu. Eskişehir’de almış olduğu eğitimle birlikte kendini daha fazla geliştirme fırsatı buldu.

Sosyal medya üzerinden milyonlarca kullanıcıya ulaşan Nurşen Karayanız, çoğunlukla Karadeniz kültürünü eğlenceli şekilde anlatıyor. Yazdığı kitaplar ve hazırladığı videolar hızla ilgi topladı. Karadeniz’de büyüyen ve bölgesel mizahı yansıtan Karayanız, “Bizim Kız” olarak da biliniyor. Kendi köy yaşamından esinlenerek oluşturduğu içerikler sayesinde televizyon programları ve çeşitli dizilerde şive koçu olarak görev aldı.

Karayanız, dijital platformlarda aktif olarak yeni içerikler üretmeye devam ediyor. Karakteriyle sade ve samimi bir yaklaşım sergileyen sosyal medya fenomeni, sosyal medya ile birlikte kitap ve video projelerine ağırlık veriyor. Kitlelere ulaştıkça daha fazla sosyal sorumluluk projesine de destek veriyor.

Nurşen Karayanız kimdir?

Nurşen Karayanız, 1991 yılında Ordu’nun Kabataş ilçesinde dünyaya geldi. Ailesinin en küçük çocuğu olarak beş kardeşiyle birlikte büyüdü. İlkokul ve lise eğitimini doğduğu bölgede aldıktan sonra üniversite için Eskişehir’e gitti. Üniversiteyi tamamladıktan sonra sosyal medya alanına yöneldi. Mizahi tarzı ve doğal anlatımıyla kısa sürede popüler oldu. Yazar kimliğiyle de öne çıktı, üç kitap yayınladı ve sosyal medyada dört milyonun üzerinde takipçiye ulaştı.

Nereli ve kaç yaşında?

Nurşen Karayanız aslen Ordulu. Ordu’nun Kabataş ilçesinde, Belenköy Mahallesi’nde doğdu. 1991 doğumlu olduğu için şu anda 34 yaşında. Mizahi içerik üreticisi olarak sosyal medya platformlarında aktif. Köy yaşantısını, Karadeniz şivesini ve geleneklerini içeriklerinde sıklıkla kullandı.