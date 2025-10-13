Berk Cankat son dönemlerde özel hayatıyla magazin gündeminde sıkça yer alıyor. Başarılı oyuncu, uzun süredir Sinem Ünsal ile bir birliktelik yaşıyor. İkilinin sosyal medyada paylaştığı romantik kareler, magazin muhabirlerinin ilgisini çekiyor. Özellikle Bodrum’da birlikte geçirdikleri tatil ve doğum günü kutlamaları, çiftin ilişkisine dair birçok detay ortaya koyuyor.

Berk Cankat'ın sevgilisi kim?

Berk Cankat ve Sinem Ünsal ilişkilerinde oldukça mutlu görünüyor. İkilinin paylaşımlarında yer alan samimi ifadeler ve birlikte katıldıkları etkinlikler, aralarındaki uyumu pekiştiriyor. Son dönemde “canım eşim” şeklindeki hitaplar ve evlilik iddiaları sosyal medyada konuşulmaya başladı ancak çift konuyla ilgili net bir açıklama yapmadı. Magazin kulislerinde ikilinin gizlice evlendiği iddiaları dolaşıyor fakat taraflardan resmi bir doğrulama gelmedi.

Sinem Ünsal, oyunculuk kariyerindeki başarıları kadar Berk Cankat ile olan ilişkisiyle de gündem oluyor. “Uzak Şehir” dizisiyle ekranlarda yer alan Ünsal, tatil dönemlerinde ve sosyal medyadaki paylaşımlarında Cankat ile olan sevgisini sıkça vurguluyor. Özellikle Mardin ve İstanbul arasındaki mesafeler, çiftin birbirine olan özlem mesajlarında da dikkat çekiyor.

Çift, magazin dünyasının yakından takip ettiği isimler arasında yer alıyor. Sürekli olarak sosyal medya paylaşımları ve tatil kareleriyle gündemde kalmayı başarıyor. Hayranları ikilinin ilişkisine övgüler yağdırırken, “Çok yakışıyorsunuz” ve “Aşkın en güzel hali” gibi yorumlar sıkça yazılıyor. Bunun yanında, çiftin ilişkisiyle ilgili evlilik ve ayrılık iddiaları zaman zaman gündemi meşgul ediyor; yine de ilişkilerinin devam ettiğine dair güçlü deliller olduğu gözleniyor.

Berk Cankat, yakın zamanlarda “Aşk ve Gözyaşı” dizisindeki yeni rolüyle ekranlarda boy göstermeye başladı. Sinem Ünsal ile olan ilişkisi ise hâlâ magazin camiasının en çok konuşulan konularından biri olarak gündemde kalıyor.

Berk Cankat Kimdir?

Berk Cankat, Ankara doğumlu bir oyuncu. Bilkent Üniversitesi Grafik Tasarım bölümünden mezun oldu. Oyunculuk kariyerine tiyatro ile başladı ve sonrasında dizi dünyasına adım attı. “Medcezir”, “Gülizar”, “Muhteşem Yüzyıl: Kösem” gibi popüler projelerde rol aldı. Son dönemde “Aşk ve Gözyaşı” dizisine Ercan Sezer karakteriyle katıldı. Sinem Ünsal ile uzun süredir bir birliktelik sürdürüyor ve çiftin ilişkisi medya tarafından ilgiyle takip ediliyor