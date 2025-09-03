Kanal 7’de “Necmettin Nursaçan’la Sohbetler” programıyla geniş kitlelerce tanınan ve sevilen ilahiyatçı Necmettin Nursaçan, son dönemde sosyal medyada hakkında çıkan vefat iddialarıyla gündeme geldi. Emekli Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı olan Nursaçan’ın sağlık durumu ve yaşamına dair merak edilenler, kamuoyunda sıkça araştırılıyor. Peki, Necmettin Nursaçan yaşıyor mu, öldü mü?

Necmettin Nursaçan yaşıyor mu?

Sosyal medyada ve bazı haber platformlarında Necmettin Nursaçan’ın vefat ettiğine dair iddialar zaman zaman gündeme geliyor. Ancak bu iddialar gerçeği yansıtmıyor. Necmettin Nursaçan, 3 Eylül 2025 tarihi itibarıyla hayatta ve sağlık durumunun iyi olduğu biliniyor. Yakın çevresinden veya resmi kaynaklardan vefatına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Aralık 2024’te ağabeyi Yetiş Cemal Nursaçan’ın vefatı sonrası yanlış bir şekilde Necmettin Nursaçan’ın öldüğü yönünde söylentiler yayılmış, ancak ailesi tarafından bu bilgilerin doğru olmadığı belirtilmişti. Nursaçan, Kayseri’de yaşamını sürdürmekte ve dini etkinliklere katılmaya devam etmektedir.

Necmettin Nursaçan kimdir?

Necmettin Nursaçan, 1942 yılında Kayseri’nin Hacılar ilçesinde doğdu. Gerçek adı İmdat Necmettin Çeven olan Nursaçan, mahkeme kararıyla soyadını değiştirdi. Dokuz çocuklu bir ailenin ferdi ve şehit torunu olan Nursaçan, çocukluk yıllarını yoksulluk içinde geçirdi. Kayseri İmam Hatip Lisesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nde eğitimine devam etti ve bir süre Bağdat Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde ihtisas yaptı. Din hizmetlerine adanmış bir yaşam süren Nursaçan, fahri vaiz, imam hatip, Kur’an kursu müdürü, merkez vaizi, il müftüsü ve Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı gibi görevlerde bulundu. 15 Mayıs 1990’da Kayseri Müftüsü olarak atanan Nursaçan, 9 Kasım 2005’te Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı’na getirildi ve Mart 2007’de yaş haddinden emekli oldu. İyi derecede Arapça bilen Nursaçan, etkili hitabeti ve sade anlatımıyla tanınıyor.

Televizyon programları ve eserleri

Necmettin Nursaçan, özellikle Kanal 7’de yayınlanan “Necmettin Nursaçan’la Sohbetler” programıyla geniş kitlelere ulaştı. Her Cumartesi sabahı Muhsin Bay ile birlikte sunduğu programda, dini konuları sade ve anlaşılır bir şekilde aktararak izleyicilerin beğenisini kazandı. Ayrıca, Asr-ı Saadetten Tablolar, Hüzünlü Kalplere Şefkatli Dokunuşlar ve Ailem Yuvam Huzurum gibi kitaplarıyla dini ve sosyal konularda eserler verdi. Nursaçan’ın vaazları ve makaleleri, hem yerel hem de ulusal platformlarda büyük ilgi gördü. Sosyal medya hesaplarında da aktif olan Nursaçan, dini içerikli paylaşımlarıyla takipçilerine ulaşmaya devam ediyor. 2021’de koronavirüse yakalanan Nursaçan, tedavi sürecini başarıyla atlattı ve sağlığına kavuştu. Şu anda Kayseri’de yaşayan Nursaçan, dini etkinliklere ve sosyal faaliyetlere katılmayı sürdürüyor.