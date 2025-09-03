Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki Nida Sümer’in genç yaşta hayatını kaybetmesi, ailesi ve sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu. Sümer’in ani ölümü, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Peki, Nida Sümer kimdir ve neden öldü? İşte detaylar.

Nida Sümer kimdir?

Nida Sümer, 2002 yılında Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde doğdu. Müslüm ve Fatma Sümer çiftinin kızı olan Nida, 22 yaşında hayata veda etti. Genç yaşına rağmen çevresinde sevilen bir isim olan Sümer, ailesiyle birlikte Şahinbey’de mütevazı bir yaşam sürüyordu. Eğitim ve meslek hayatına dair kamuoyuna yansıyan detaylı bilgiler bulunmamakla birlikte, kardeşi Memo Güneş’in dijital içerik üreticisi olarak tanınması, ailenin sosyal medya üzerinden bir miktar görünürlük kazandığını gösteriyor. Nida Sümer’in özel hayatı hakkında fazla bilgi paylaşılmamış olup, ailesi ve yakın çevresi tarafından neşeli ve sevgi dolu bir kişi olarak anıldığı biliniyor.

Nida Sümer neden öldü?

Nida Sümer’in ölüm nedeni hakkında resmi bir açıklama ya da net bir bilgi kamuoyuyla paylaşılmadı. 1 Eylül 2025 tarihinde vefat eden Sümer’in ani ölümü, ailesi ve yakın çevresi tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı. Kardeşi Memo Güneş, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımda, “Mekanın cennet olsun güzel kardeşim. Toprak seni incitmesin” ifadeleriyle acısını dile getirdi. Yerel kaynaklar ve sosyal medya paylaşımlarına göre, Sümer’in sağlık sorunları ya da beklenmedik bir olay sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği belirtiliyor, ancak bu konuda resmi bir teyit bulunmuyor. Ölüm nedenine dair spekülasyonlardan kaçınılması için yetkililerden gelecek açıklamalar bekleniyor.

Cenaze töreni ve sonrası

Nida Sümer’in cenazesi, 1 Eylül 2025 tarihinde Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından Yeşilkent Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenaze törenine ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Tören, duygusal anlara sahne olurken, Sümer’in genç yaşta vefatı katılımcıları derinden etkiledi. Kardeşi Memo Güneş’in sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım, binlerce kişi tarafından görülerek taziye mesajlarıyla desteklendi. Gaziantep’teki yerel topluluk, Sümer ailesine başsağlığı dileklerini iletirken, Nida’nın anısı sosyal medyada yapılan paylaşımlarla yaşatılmaya devam ediyor.