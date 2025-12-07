RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından düzenlenen basın toplantısında müsabakayı değerlendirdi.

Sahaya koydukları performanstan memnun olduğunu ifade eden Şahin, sözlerine şöyle başladı:

“İlk 5 dakika istediğimiz gibi başlamadı ama sonrasında çok iyi bir performans sergiledik. Galibiyeti hak eden ve ona en yakın olan taraf bizdik.”

Şahin, özellikle üçüncü bölgedeki tercihlerin sonucu etkilediğini belirterek:

“Biraz daha sakin ve net olabilsek maçı kazanabilirdik. Oyundan memnunum, 1 puana değil.” dedi.

“Basit korner vermemeliydik”

Fenerbahçe’nin duran top gücünün bilinen bir gerçek olduğunu vurgulayan Şahin, yenilen golle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı:

“Fenerbahçe’nin çok fazla köşe vuruşu kazanmasına izin verdik. Serzenişim bu. Basit korner vermemeliydik. Duran toplarda savunmak kolay değil. Golde Skriniar’ı markaj edemedik.”

Şahin, buna rağmen takım savunmasından genel anlamda memnun olduğunu söyledi.

Harit ve Kemen’e özel değerlendirme

Başakşehir’in yıldız isimleri Amine Harit ve Olivier Kemen için de konuşan Şahin, iki oyuncuya ayrı parantez açtı:

“Olivier geldiğimizde ritmini bulamamıştı. Kendisiyle güzel bir toplantı yaptık, çok iyi karşılık verdi. Harit için de aynı durum geçerli. Fiziksel olarak gelişiyor, oyuna katkı veriyor. Sırada skora katkı yapması var.”

Takımın genel gelişimine dikkat çeken Şahin:

“Başakşehir artık çok daha iyi bir takım. Puan almak ve maç kazanmak bizim için kıymetli adımlar.” ifadelerini kullandı.

“Bertuğ ödüllerini dakika ve gol olarak almaya başladı”

Maçın 82. dakikasında attığı golle skoru eşitleyen Bertuğ Yıldırım, Nuri Şahin’den övgü aldı.

Genç oyuncunun gelişim sürecini yakından takip ettiğini söyleyen Şahin:

“Bertuğ’u iyi tanıyorum, nasıl bir seviyeye ulaşabileceğini de biliyorum. Buraya geldiğimizde hazır değildi, ona zaman tanıdık. Rekabetin içine yavaş yavaş giriyor. Özgüveni yükseliyor, idmanlarda çok iyi.”

38 yaşındaki teknik adam sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugün hem gol attı hem iyi oynadı. Ülkemiz için çok değerli bir yetenek. İnşallah onu yeniden milli takıma gönderebiliriz.”

