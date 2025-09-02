Moda dünyasının tanınmış ismi Nur Bilen Yavuzer ile iş insanı Reha Yavuzer’in evliliklerinin sona erdiği haberi, cemiyet hayatında büyük yankı uyandırdı. Çiftin, yaz aylarını Bodrum’da ayrı evlerde geçirdiği ve adli tatilin bitmesiyle boşanma işlemlerine başlayacağı konuşuluyor. Nur Bilen Yavuzer’in sosyal medya paylaşımları ve Reha Yavuzer’in iş dünyasındaki faaliyetleri, bu ayrılık sürecini daha da dikkat çekici hale getiriyor.

Nur Bilen Yavuzer kimdir?

Nur Bilen Yavuzer, 1982 yılında İstanbul’da doğdu. Moda tasarımı ve influencer kimliğiyle tanınan Yavuzer, Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nden mezun oldu. Kariyerine moda dünyasında adım atan Yavuzer, kendi markası NBY’yi kurarak özgün tasarımlarıyla dikkat çekti. Sosyal medyada @nurbilenyavuzer hesabıyla 500 binden fazla takipçiye sahip olan Yavuzer, stil önerileri ve yaşam tarzı paylaşımlarıyla geniş bir kitleye hitap ediyor. Aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerine destek veren Yavuzer, zarif ve güçlü duruşuyla cemiyet hayatında sevilen bir isim. Moda haftalarında ve etkinliklerde sıkça görülen Yavuzer, modern ve elegan tarzıyla biliniyor.

Reha Yavuzer’in kimliği ve iş hayatı

Reha Yavuzer, Türkiye’nin önde gelen iş insanlarından biri. Tekstil ve gayrimenkul sektörlerinde faaliyet gösteren Yavuzer, aile şirketi Yavuzer Holding’in yönetiminde önemli bir rol oynuyor. İstanbul’da doğan ve Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Yavuzer, iş dünyasında disiplinli ve vizyoner yaklaşımıyla tanınıyor. Çiftin 2008 yılında evlenmesiyle cemiyet hayatında adından söz ettiren Reha Yavuzer, genellikle medyadan uzak bir yaşam sürüyor. Ancak, Nur Bilen Yavuzer ile evliliği, onu kamuoyunun ilgisine taşıdı. Çiftin bir oğlu bulunuyor.

Boşanma süreci ve detaylar

Cemiyet hayatının gözde çiftlerinden Nur Bilen Yavuzer ve Reha Yavuzer’in evliliklerinin sona erdiğine dair iddialar, yaz başında ortaya çıktı. İlk iddialar yalanlansa da, çiftin yaz aylarını Bodrum’da ayrı evlerde geçirdiği öğrenildi. 2 Eylül 2025’te adli tatilin sona ermesiyle, çiftin anlaşmalı olarak boşanma işlemlerine başlayacağı belirtiliyor. Çiftin, ayrılık sürecini medyadan uzak ve saygılı bir şekilde yönetmeye çalıştığı konuşuluyor. Nur Bilen Yavuzer’in sosyal medya paylaşımlarında enerjik ve pozitif bir tavır sergilemesi, bu zorlu süreçte güçlü duruşunu koruduğunu gösteriyor. Çiftin ayrılığı, moda ve iş dünyasında merakla takip edilen bir konu haline geldi.