İzmir’in Güzelbahçe ilçesinde, Çeşme Otoyolu’nda meydana gelen trafik kazası, polis memuru Ahmet Busanç’ın yaşamını yitirmesine neden oldu. Çeşme ilçesinde görev yapan Busanç, eşinin rahatsızlığı nedeniyle izin alarak yola çıkmıştı. Ancak, ani fren yapan bir otomobile motosikletiyle çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza, bölgede büyük bir üzüntüyle karşılandı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza nasıl meydana geldi?

Kaza, Çeşme Otoyolu’nun Güzelbahçe ilçesi sınırlarında gerçekleşti. Ahmet Busanç’ın kullandığı motosiklet, henüz plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir otomobilin ani fren yapmasıyla arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten fırlayan Busanç, metrelerce savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Busanç’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Cenazesi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Eşinin rahatsızlığı için yola çıkmıştı

Çeşme ilçesinde görev yapan polis memuru Ahmet Busanç’ın, yaklaşık bir ay önce beyin kanaması geçiren eşinin yeniden rahatsızlanması üzerine izin aldığı öğrenildi. Eşinin yanına gitmek için yola çıkan Busanç’ın bu trajik kazayla hayatını kaybetmesi, olayın acısını daha da derinleştirdi. Busanç’ın görevine olan bağlılığı ve ailesine düşkünlüğü, meslektaşları tarafından da sıkça dile getirilen özelliklerinden biriydi.

Soruşturma sürüyor

Kazaya karışan otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Yetkililer, kazanın nedenlerini ve sorumlularını belirlemek için kapsamlı bir soruşturma başlattı. Otomobilin ani fren yapma nedeni ve kazanın oluş şekli, ekipler tarafından detaylı bir şekilde inceleniyor. Soruşturmanın ilerlemesiyle birlikte, kazaya ilişkin yeni bilgilerin ortaya çıkması bekleniyor.