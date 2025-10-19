Son Mühür- Nükleerden çıkış yapan ve sanayisi için rekabetçi koşullarla elektrik arzı sağlayamadığı için sanayisi zora düşen Almanya, elektrikte "net ithalatçı" konumuna düştü.

Almanya'nın ithal elektriği tercih etmesini değerlendiren kritik mineraller ve enerji uzmanı Caner Can, ''Buraya kadar ulusal tercih diyebilirsiniz. Ancak arka planda işleyen 3 önemli gerçek var'' hatırlatmasında bulundu.

1) Almanya elektriğini, kendi üretiminin yüzde 70'inden fazlasını nükleerle yapan Fransa'dan satın alıyor.

2) Fransa rekabetçi olarak nükleerden ürettiği elektriğini, Almanya'ya güncel piyasa fiyatlarıyla satarak çok ciddi bir kazanç sağlıyor.

3) Sanayinin temel girdisi elektrik, Almanya ile Fransa arasındaki sanayileşme yarışında/rekabetinde Almanya'yı geriye itecek.

Mevcut koşullarda Fransa sanayisi ilerlerken, Almanya ise geriye düşecektir. Bu tablo, savunma sektörüne ciddi bir harcama yapmak zorunda kalınacak bir döneme giren AB içerisinde Almanya-Fransa ilişkilerini öngörülebilir bir vadede temelden etkileyecek.'' uyarısında bulundu.



Almanya nükleer enerjiden ne zaman vazgeçti?



Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya 2000'de Sosyal Demokrat ve Yeşiller koalisyonu sırasında nükleer enerjiden vazgeçme yolunda ilk adımları atmıştı.

2003'de Stade ve 2005'de Obrigheim santralleri kapatıldı.

2011'de Japonya'da Fukuchima nükleer santralinde yaşanan krizin ardından nükleer santrallerden çıkışını hızlandıran Almanya 2023'de son üç santralini de kapatarak rüzgar enerjisine ağırlık verdi.