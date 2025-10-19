Son Mühür / Yiğit Uzun- Rusya’nın önde gelen gazetelerinden Novaya, Azerbaycan’da düzenlenmesi planlanan bir darbe girişiminin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in devreye girmesiyle son anda engellendiğini iddia etti. Habere göre, Putin, darbe hazırlığı hakkında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i doğrudan telefonla uyardı.

Kaynaklara göre girişimin merkezinde, Aliyev’in yakın çalışma ekibinden olan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Şefi Ramiz Mekhtiyev bulunuyordu. Azerbaycanlı ajans Minval, Mekhtiyev’in görevden alındığını ve ardından gözaltına alındığını duyurdu.

Gerilim uçak kazası sonrası tırmandı

İddialar, geçtiğimiz aralık ayında Rus hava savunma sistemlerinin Azerbaycan’a ait yolcu uçağını “yanlışlıkla” vurması sonucu 29 kişinin hayatını kaybettiği olayın ardından ortaya çıktı. Bu olay, Bakü ile Moskova arasında ciddi bir diplomatik krize neden olmuştu.

Novaya’nın haberine göre, iki ülke arasındaki gerginliği fırsat bilen bazı üst düzey yetkililer, Rusya’yla gizli temas kurarak Aliyev’e karşı bir darbe planı hazırladı. Mekhtiyev’in, eski bağlantıları aracılığıyla Moskova’dan destek talep ettiği, ancak Rus istihbaratının bu girişimi Kremlin’e raporladığı belirtildi.

Putin’den uyarı telefonu

Putin’in bizzat İlham Aliyev’i arayarak “yaklaşan darbe planı” hakkında bilgilendirdiği, ardından Azerbaycan güvenlik birimlerinin acil operasyon başlattığı bildirildi. Kısa sürede Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nde yapılan görev değişiklikleriyle birlikte Mekhtiyev görevden alındı.

İlişkilerde kırılma ve yeniden yumuşama

Moskova-Bakü ilişkileri, aralık ayındaki uçak kazasının ardından hızla bozulmuş; haziran ayında Rusya’da düzenlenen operasyonlarda iki Azerbaycan vatandaşının ölümü tansiyonu daha da yükseltmişti. Ancak Duşanbe’de yapılan son görüşmede Aliyev, “Rusya ile ilişkilerimiz stratejik düzeyde gelişiyor” diyerek kriz sonrası yumuşama mesajı vermişti.

Olayın ardından Azerbaycan kamuoyunda güvenlik kurumlarında geniş çaplı bir yeniden yapılanma beklentisi doğarken, Kremlin ve Bakü cephesinden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.