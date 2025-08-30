FOX Türkiye'nin (şimdi NOW TV) kurucu isimlerinden Engin Güner, hisselerini TWDC FTA Medya Eğlence ve Ticaret Limited Şirketi’ne devretti.

Engin Güner, "doğruları, gerçekleri ve objektif bir şekilde sunduklarını" ifade ederek “Türkiye'ye en ihtiyacı olan bir dönemde hiçbir önemli gelişmeyi görmezden gelmeden, sadece doğruları, gerçekleri, objektif bir şekilde sunan bu kanalı kazandırmaktan büyük mutluluk duyuyor ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Engin Güner kimdir?

1942 doğumlu Engin Güner, İstanbul Erkek Lisesi ve ODTÜ İdari Bilimler Fakültesi mezunudur. Sanayi kuruluşlarında müdürlük yaptıktan sonra Avrupa Konseyi’nde 18 yıl uluslararası yöneticilik görevini sürdürdü. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın davetiyle yurda dönen Güner, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı ve Özel Kalem Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

Güner, 19. Dönem İstanbul Milletvekilliği yaparken ANAVATAN Partisi MKYK üyeliği ve TBMM Dış İşleri Komisyonu üyeliği görevlerinde yer aldı. Ayrıca Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkan Yardımcılığı ve Batı Avrupa Birliği Asamblesi üyeliği yaptı. Yönetim kurulları üyeliği ve öğretim üyeliği görevlerinde de bulunan Güner’in “Özallı Yıllarım” adlı bir kitabı ve çok sayıda makalesi bulunuyor.