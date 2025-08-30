Teknoloji videolarıyla bilinen Hakkı Alkan ile çalışanı Samet Jankovic arasında yaşanan ofis tartışmasının görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, sosyal medyada geniş yankı uyandırırken tarafların açıklamaları da dikkat çekti.

Samet Jankovic, ofiste yaşanan tartışmada kendisine çakıl taşlı bir saksının fırlatıldığını iddia etti. Bu nedenle Hakkı Alkan hakkında şikâyette bulundu ve olayın resmi makamlarca incelenmesini talep etti.

Alkan özür diledi

Hakkı Alkan ise fırlattığı cismin çiçek dalı olduğunu belirtti. Yaşanan olaydan dolayı üzüntüsünü dile getiren Alkan, çalışanından özür diledi.

Ofis kameralarına yansıyan görüntüler emniyete teslim edildi.