Galatasaray, uzun süredir gündeminde olan Wilfried Singo transferinde mutlu sona ulaştı. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’nun haberine göre, sarı-kırmızılılar hem kulübü Monaco hem de oyuncuyla anlaşmaya vardı.

30 milyon Euro bonservis + 5 milyon Euro bonus

Galatasaray’ın, Fildişi Sahilli futbolcu için Monaco’ya 30 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği, ayrıca anlaşmada 5 milyon Euro bonus maddesinin yer aldığı aktarıldı. Sarı-kırmızılı kulüp, oyuncunun ileride yapılacak satışından da %10 payı Monaco’ya verecek.

Singo’nun performans karnesi

24 yaşındaki futbolcu, 1.90 boyuyla stoper mevkiinde görev yapıyor. Şu ana kadar Monaco formasıyla 60 resmi karşılaşmaya çıkan Singo, bu süreçte 4 gol ve 4 asistlik katkı verdi. Ayrıca 12 sarı ve 1 kırmızı kart gördü.

Piyasa değeri 25 milyon Euro

Transfermarkt verilerine göre, Wilfried Singo’nun güncel piyasa değeri 25 milyon Euro seviyesinde. Galatasaray’ın bu hamlesi, savunma hattını güçlendirmek adına en dikkat çeken transferlerden biri olarak öne çıkıyor.