Son Mühür - Trendyol 1. Lig’e şampiyonluk hedefiyle başlayan ancak sezonun son bölümüne kümede kalma mücadelesi içinde giren Sakaryaspor’da beklenen ayrılık resmileşti. Sezon başında kadrosunu tecrübeli sol bek Caner Erkin ile güçlendiren yeşil-siyahlı ekipte, deneyimli futbolcunun serüveni kısa sürdü.

Caner Erkin, Sakaryaspor formasıyla çıktığı 12 maçta 4 kırmızı kart görerek dikkat çekti. Kritik karşılaşmalarda takımını eksik bırakması, 37 yaşındaki futbolcunun ayrılığındaki en önemli nedenlerden biri olarak gösterildi. Kulüp yönetimi ise oyuncuyla karşılıklı anlaşmaya varılarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Sakaryaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Sezon başında kadromuza kattığımız profesyonel futbolcumuz Caner Erkin ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."