Son Mühür - Suudi Arabistan, dünyanın en prestijli sporları arasında yer alan golf için büyük ölçekli bir bütçe ayırmaya hazırlanıyor.

Rekor yatırım gündeme geldi

Suudi Arabistan’ın golfte küresel ölçekte güçlü bir konum elde etmek amacıyla 6 milyar dolarlık bir yatırım planladığı aktarıldı. Bu kapsamda yeni turnuvalar düzenlenmesi, uluslararası organizasyonların ülkeye kazandırılması ve altyapı projelerinin hayata geçirilmesi hedefleniyor. Son yıllarda spor yatırımlarını hızlandıran ülke, futbol, boks, Formula 1 ve golf gibi branşlarda ev sahipliği yaptığı büyük organizasyonlarla küresel spor sahnesindeki etkisini artırmıştı.

Suudi Arabistan'ın bu yatırımı spor dünyasında geniş yankı buldu.