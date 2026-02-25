Transfer, özellikle Galatasaray camiasında büyük şaşkınlık yaratırken sosyal medyada da tartışmaların odağına oturdu. Peki Çağrı Balta kimdir, neden ayrıldı ve Fenerbahçe'ye transferin detayları neler? İşte merak edilenler...

Çağrı Balta kimdir, kaç yaşında?

Çağrı Hakan Balta, 15 Mayıs 2008 doğumlu ve henüz 17 yaşında bir forvet oyuncusu. Babası, Galatasaray'da 11 yıl forma giyerek kulübün efsaneleri arasına adını yazdıran ve şu anda A Milli Takım antrenörü olarak görev yapan Hakan Balta. Çağrı, babasının aksine savunma yerine hücum hattında oynuyor. Geçen sezon U19 Ligi'nde 22 golle gol krallığını elde eden genç yetenek, performansıyla Avrupa kulüplerinin de radarına girmişti.

Galatasaray'dan neden ayrıldı?

Genç futbolcunun Galatasaray'dan kopuşu sözleşme görüşmelerindeki anlaşmazlıktan kaynaklandı. Aile cephesi, Çağrı'nın sezon boyunca kadro rotasyonu yapılan en az 3 maçta A Takım'da süre almasını talep etti. Ancak kulüp yönetimi bu şartı kabul etmedi. Bunun üzerine Balta ailesi profesyonel sözleşme imzalamama kararı aldı ve genç oyuncunun Galatasaray tesislerindeki dolabını boşaltarak antrenmanlara katılmayı bıraktığı açıklandı.

Fenerbahçe'ye transfer detayları

Fenerbahçe, Galatasaray'a resmi yazı göndererek Çağrı Balta ile ilgilendiğini bildirdi. Sarı-lacivertliler, yetiştirme bedeli olarak 3-4 milyon TL civarında bir ödeme yapacak. Ayrıca anlaşma gereği Galatasaray, oyuncunun ilerideki transferinden de yüzde 10 pay alacak. Çağrı Balta, 15 Mayıs'ta 18 yaşına bastığında resmi profesyonel sözleşmeyi imzalayacak.

Transferin ardından genç forvet, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki Nottingham Forest maçı hazırlıkları kapsamında yapılan son idmanda sahaya çıktı. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun antrenman öncesi Çağrı ile kısa bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Transferin perde arkasında ise babasının yakın arkadaşı olan Mert Hakan Yandaş'ın etkili olduğu iddia ediliyor.