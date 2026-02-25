Son Mühür - Fenerbahçe’nin Kadıköy’deki performansı bu sezon düşüşe geçti. Sarı-lacivertliler, sahasında oynadığı son 10 resmi maçta yalnızca 3 galibiyet alırken; Konyaspor, Gençlerbirliği ve Erzurumspor’u mağlup edebildi, diğer karşılaşmalarda ise kazanamadı. UEFA Avrupa Ligi’nde de iç sahada oynadığı son üç maçta galibiyet elde edemeyen Fenerbahçe’nin bu grafiği dikkat çekiyor.

10 maçta sadece 3 galibiyet...

Sarı-lacivertliler ligde Konyaspor ve Gençlerbirliği’ni, Türkiye Kupası’nda ise Erzurumspor’u mağlup etti. Ancak kalan 7 karşılaşmada galibiyet elde edemedi. Ligde Galatasaray derbisi ile Göztepe ve Kasımpaşa maçları beraberlikle sonuçlanırken, Ziraat Türkiye Kupası’nda Beşiktaş’a 2-1 yenildi. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde ise iç sahada oynadığı son üç maçta da galibiyet sevinci yaşayamadı.