Son Mühür - Türkiye Futbol Federasyonu’nun yürüttüğü bahis soruşturmasında ikinci dalga kapsamında 197 futbolcu daha Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi. Sevk edilen isimler arasında Afyonspor’dan 14 oyuncunun da bulunduğu bildirildi.

TFF’nin açıklamasına göre kulüplerin A Takım listelerinde yer alan ve esame listesine yazılan toplam 658 futbolcu incelendi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 197 oyuncunun bahis oynadığının tespit edildiği, söz konusu futbolcuların ise 8 Aralık 2025 tarihi itibarıyla tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildiği bildirildi.

İsimler belli oldu