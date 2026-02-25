Son Mühür - Türkiye Futbol Federasyonu’nun yürüttüğü bahis soruşturmasında ikinci dalga kapsamında 197 futbolcu daha Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi. Sevk edilen isimler arasında Afyonspor’dan 14 oyuncunun da bulunduğu bildirildi.
Resmi açıklama geldi
TFF’nin açıklamasına göre kulüplerin A Takım listelerinde yer alan ve esame listesine yazılan toplam 658 futbolcu incelendi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 197 oyuncunun bahis oynadığının tespit edildiği, söz konusu futbolcuların ise 8 Aralık 2025 tarihi itibarıyla tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildiği bildirildi.
İsimler belli oldu
PFDK’ya sevk edilenler arasında Afyonspor’dan Abdülkadir Çelik, Alperen Duman, Arda Uysal, Eray Sürül, Furkan Arslan, Gökdeniz Kara, Halef Keklik, Mehmet Emin Mumcu, Mehmet Eren, Mehmet Görkem, Ömer Latif, Uğurkan Cebeli, Utku Büyükköse ve Utkucan Buğra’nın da yer aldığı bildirildi. Yaşanan gelişmenin ardından Afyonspor’un kadro planlaması ve karşılaşmalara çıkma durumuna ilişkin belirsizlik oluştuğu ifade ediliyor.
Afyonspor sessiz kaldı
Soruşturmanın kamuoyuna yansımasının ardından gözler kulüp yönetimine çevrildi. Ancak Afyonspor cephesinden şu ana kadar resmi bir açıklama gelmedi. Taraftarlar sosyal medyada tepkilerini dile getirirken, sürecin nasıl ilerleyeceği ve PFDK’nın vereceği kararlar merakla bekleniyor.