Hamas’tan yapılan açıklamada, Trump’ın “Gazze’de ateşkes için çalıştık ancak Hamas kabul etmedi” şeklindeki sözleri reddedildi. Örgüt, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, Gazze’de barış çabalarını baltalayanın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu olduğunu dile getirdi.

“Hamas ateşkes için esneklik gösterdi”

Açıklamada, Hamas’ın bugüne kadar ateşkes konusunda her türlü esnekliği gösterdiği ifade edildi.

“ABD yönetimi, arabulucu ülkeler ve tüm dünya biliyor ki ateşkes girişimlerini boşa çıkaran tek kişi Netanyahu’dur” denildi.

Geçici ateşkes bozuldu

Hamas, ocak ayında sağlanan geçici ateşkesin Netanyahu tarafından ihlal edildiğini hatırlattı. Ayrıca ABD Başkanı Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un sunduğu ve Hamas’ın kabul ettiği önerinin de Netanyahu tarafından görmezden gelindiği belirtildi.

“Katar’daki görüşme yerini bombaladı”

Açıklamada, Hamas heyetinin Katar’da Trump’ın son önerisini görüşmek üzere yaptığı toplantının da İsrail tarafından bombalandığı hatırlatıldı. Bu saldırının, diplomatik girişimleri baltalamaya yönelik siyasi bir hamle olduğu vurgulandı.

Trump ne demişti?

ABD Başkanı Donald Trump, BM 80. Genel Kurulu’ndaki konuşmasında, Gazze’de ateşkese ulaşılması için çaba gösterdiğini, ancak Hamas’ın bu anlaşmayı kabul etmediğini savunmuştu.