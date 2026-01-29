ABD yönetimi, Venezuela’ya yönelik olası askeri adımlara ilişkin net bir mesaj verdi. Washington’dan yapılan açıklamada, mevcut tabloda askeri bir operasyon planının bulunmadığı vurgulandı.

Rubio Senato’da konuştu: “Böyle bir niyetimiz yok”

Marco Rubio, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi’nde düzenlenen oturumda senatörlerin Venezuela’ya ilişkin sorularını yanıtladı. Rubio, ABD’nin Güney Amerika’daki çıkarlarını korumaya devam edeceğini belirterek, Venezuela’da askeri bir harekât planlanmadığını açık bir dille ifade etti.

Rubio, şu aşamada böyle bir beklenti ya da hazırlık içinde olmadıklarını söyleyerek, askeri seçeneğin masada olmadığını dile getirdi.

ABD çıkarları vurgusu

ABD Dışişleri Bakanı, bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiğini belirterek, ülkesinin çıkarlarını her koşulda savunma kararlılığını sürdürdüğünü kaydetti. Ancak bu durumun doğrudan bir askeri müdahale anlamına gelmediğinin altını çizdi.

Caracas’taki büyükelçilikte güvenlik önlemleri sürecek

Rubio, Caracas’taki ABD Büyükelçiliği’nde görev yapan deniz piyadelerinin güvenlik amacıyla görevlerine devam edeceğini açıkladı. Güç kullanımının ise yalnızca ABD personeline yönelik doğrudan bir tehdit oluşması halinde gündeme gelebileceğini söyledi.

“Tüm seçenekler göz ardı edilmez”

Rubio, açıklamasında ABD Başkanı Donald Trump’a da atıfta bulunarak, Trump’ın başkomutan sıfatıyla ülkenin ulusal çıkarlarını korumak adına hiçbir seçeneği tamamen dışlamayacağını ifade etti. Ancak mevcut koşullarda Venezuela’ya yönelik askeri bir planlamanın söz konusu olmadığını yineledi.