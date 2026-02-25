Balıkesir’de 9. Ana Jet Üssü’nden havalanan F-16 tipi savaş uçağı kaza kırıma uğradı, bir asker şehit oldu. Uçağın düşme anı ise otoyolda seyir halindeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, saat 00.50 sıralarında Balıkesir Ana Jet Üssü’nden havalanan F-16 tipi savaş uçağının görev uçuşu sırasında kaza kırıma uğradığını ve bir askerin şehit olduğunu duyurdu. Uçağın, İzmir-İstanbul Otoyolu üzerinde Karesi ilçesine bağlı Naifli kırsalına düştüğü öğrenildi. Otoyolda seyreden sürücüler büyük panik yaşarken, kaza nedeniyle otoyolun her iki yönü de geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Düşme anı kamerada