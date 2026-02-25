Balıkesir’de 9. Ana Jet Üssü’nden havalanan F-16 tipi savaş uçağı kaza kırıma uğradı, bir asker şehit oldu. Uçağın düşme anı ise otoyolda seyir halindeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
1 askerimiz şehit oldu
Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, saat 00.50 sıralarında Balıkesir Ana Jet Üssü’nden havalanan F-16 tipi savaş uçağının görev uçuşu sırasında kaza kırıma uğradığını ve bir askerin şehit olduğunu duyurdu. Uçağın, İzmir-İstanbul Otoyolu üzerinde Karesi ilçesine bağlı Naifli kırsalına düştüğü öğrenildi. Otoyolda seyreden sürücüler büyük panik yaşarken, kaza nedeniyle otoyolun her iki yönü de geçici olarak trafiğe kapatıldı.
Düşme anı kamerada
F-16’nın düşme anı, otoyolda seyir halindeki bir aracın sürücüsü tarafından saniye saniye kaydedildi. Yaşanan facianın farkında olmayan sürücünün “Şimşek mi çarptı?” sözleri ise görüntülere damga vurdu.