Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 25 Şubat tarihli hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde yağışlı hava etkili olacak. Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak, iç ve doğu bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenirken; Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun batısında yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece düşeceği tahmin edilirken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş’ta kuvvetli, Hatay’ın batı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar görüleceği tahmin ediliyor. Zonguldak, Bartın ve Karabük’ün yüksekleri ile Düzce’nin doğusu, Bolu’nun kuzeyi ve Kastamonu’nun kuzeyinin yükseklerinde yer yer kuvvetli kar yağışı öngörülüyor. Samsun’un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’de kuvvetli sağanak beklenirken; İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in yüksekleri, Doğu Anadolu’nun batısı ve Adıyaman’ın kuzeyinde kuvvetli kar yağışı tahmin ediliyor. Olası ulaşım aksamaları, heyelan, buzlanma, don, çığ riski, sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Öte yandan rüzgarın Batı ve Orta Karadeniz’de kuzeyli yönlerden 50-70 km/saat hızla esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir çağrısı yapıldı. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’daki yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda ise çığ ve kar erimesi riskine karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

17 il için sarı kodlu uyarı

Kar Yağışı Beklenenler: Bolu, Bartın, Karabük, Kastamonu, Düzce, Zonguldak, Gümüşhane, Bayburt.

Kar ve Kuvvetli Yağış: Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize.

Gökgürültülü Sağanak: Adana, Hatay, Osmaniye.

Çoklu Uyarı (Kar, Yağış, Fırtına): Kahramanmaraş.

25 Şubat 2026 Hava durumu

MARMARA

EDİRNE – 12°C – Parçalı çok bulutlu gece saatlerinden sonra karlakarışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı

İSTANBUL – 10°C – Parçalı çok bulutlu yağmurlu gece saatlerinden sonra karlakarışık yağmurlu

KOCAELİ – 10°C – Parçalı çok bulutlu yağmurlu gece saatlerinden sonra karlakarışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı

TEKİRDAĞ – 12°C – Parçalı çok bulutlu yağmurlu gece saatlerinden sonra karlakarışık yağmurlu

EGE

A.KARAHİSAR – 5°C – Parçalı çok bulutlu karlakarışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı

DENİZLİ – 10°C – Parçalı çok bulutlu sağanak yağışlı

İZMİR – 15°C – Parçalı çok bulutlu sağanak yağışlı

MUĞLA – 12°C – Parçalı çok bulutlu sağanak yağışlı

AKDENİZ

ADANA – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

ISPARTA – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

MERSİN – 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

ANKARA – 6°C – Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ESKİŞEHİR – 6°C – Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KAYSERİ – 6°C – Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri ile gece saatlerinden itibaren il genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA – 11°C – Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

BATI KARADENİZ

BOLU – 3°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU – 6°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP – 11°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK – 7°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yükseklerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

RİZE – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı zamanla yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN – 11°C – Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı zamanla yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT – 8°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı zamanla yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

AĞRI – 2°C – Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kar yağışlı

ERZURUM – 4°C – Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA – 11°C – Parçalı çok bulutlu, karlakarışık yağmurlu gece saatlerinden sonra kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

VAN – 8°C – Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR – 14°C – Parçalı çok bulutlu sağanak yağışlı

GAZİANTEP – 12°C – Parçalı çok bulutlu sağanak yağışlı

MARDİN – 11°C – Parçalı çok bulutlu sağanak yağışlı

ŞANLIURFA – 16°C – Parçalı çok bulutlu sağanak yağışlı