Son Mühür- Venezuela'da Maduro yönetimi tarafından siyasi yasak getirilen ve seçime girmesi engellenen Maria Corina Machado, Nobel Barış Ödülü sahibi olmasının ardından dünyanın gözlerini çevirdiği bir siyasetçiye döndü.

Machado'yu kutlayan isimler arasında Silivri'de 23 Mart'tan bu yana tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu da vardı.

İmamoğlu mesajında,

''Nobel Barış Ödülü’nü kazanan Maria Corina Machado’yu en içten duygularımla kutluyorum. Venezuela’da demokrasi ve özgürlük mücadelesi verenlerin bu onurlu başarısı, sadece Latin Amerika için değil, otoriter rejimlerin gölgesinde yaşayan tüm halklar için ilham vericidir.

Baskı ve hukuksuzluklara karşı...



Diktatörlüklerin, baskıların ve hukuksuzlukların hüküm sürdüğü bir dünyada, halkların iradesini savunan cesur liderler, insanlığın ortak geleceği için umut kaynağıdır. Bugün Maria Corina Machado’nun ödülle taçlandırılan mücadelesi, yarının özgür ve demokratik toplumlarının teminatıdır.

Türkiye’de de bizler aynı inanç ve kararlılıkla adalet, özgürlük ve demokrasi mücadelesini sürdürüyoruz. Bu ödül, her coğrafyada demokrasiye inananlara verilmiş bir cesaret ve dayanışma mesajıdır.'' ifadelerine yer verdi.



Trump ve Netenyahu'nun kankası...



Akademisyen, yazar ve gazeteci Fatih Yaşlı, Ekrem İmamoğlu'nun Machado hakkındaki mesajına karşı hatırlatmada bulunarak, Machado'nun Trump ve Netenyahu'yla olan yakın dostluğuna göndermede bulundu.

''Ödülü alan eleman, Trump'ın ve Netenyahu'nun kankası'' diyen Fatih Yaşlı,

''Kişisel ikbali için ülkesinin kaynaklarını ABD'ye çekmeye hazır bir işbirlikçi ve ödülü de zaten "dostu Trump"a ithaf etti. Latin Amerika'da olan bitene dair de en ufak bir fikrin yok ama yine de sen bilirsin tabii başkan.'' hatırlatmasında bulundu.