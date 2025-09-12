Niyazi Nefi Kara, Antalya’nın Manavgat ilçesinde doğan Türk beyin ve sinir cerrahı ile siyasetçi. 20 Ağustos 1969’da Manavgat’ın Hatipler köyünde yörük bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi; ilk ve orta öğrenimini Manavgat’ta, lise eğitimini Antalya’da tamamladı. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Kara, Süleyman Demirel Üniversitesi’nde beyin ve sinir cerrahisi uzmanlığını tamamladı.

Niyazi Nefi Kara kimdir?

Kara, hekimlik kariyerinin yanı sıra uzun yıllar Antalya’da çeşitli hastanelerde beyin ve sinir cerrahisi uzmanı olarak çalıştı; Antalya Tabip Odası ve çeşitli demokratik kitle örgütlerinde yönetim kurulu üyeliği yaptı. 2015 yılı genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Antalya milletvekili seçildi; aynı yıl yapılan ön seçimde birinci sırada yer aldı ve iki dönem milletvekilliği yaptı. 2018 sonrasında beyin cerrahı olarak özel hastanelerde görev aldı, Antalya ve Manavgat için sağlık alanında çeşitli projeler geliştirdi.

Niyazi Nefi Kara nereli?

Kara, Antalya’nın Manavgat ilçesinden ve Hatipler köyü kökenli. 2024 yerel seçimlerinde CHP’den Manavgat Belediye Başkanlığı’na aday olup, en yakın rakibine fark atarak Manavgat Belediye Başkanı seçildi. 2025 Temmuz ayında rüşvet ve irtikap suçlamalarıyla tutuklandı, İçişleri Bakanlığı kararıyla görevinden geçici olarak uzaklaştırıldı.

Niyazi Nefi Kara, bölgesel sağlık ve demokratik hak mücadelesi ile tanınan bir isim; evli ve iki çocuk babası. Siyasette ve sağlık alanında “halkın doktoru” ve “halkın vekili” şeklinde anılıyor, Atatürkçü Düşünce Derneği ve çeşitli mesleki kuruluşlara aktif üyeliğiyle biliniyor.