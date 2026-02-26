Son Mühür- Ünlü şarkıcı İrem Derici ile DJ Melih Kunukçu arasındaki aşk sona erdi. Yaklaşık 20 gün önce nişanlanan çiftin yollarını ayırdığı, Derici’nin sosyal medyadaki dikkat çeken hamlesiyle netlik kazandı. Kısa süreli nişanlılık döneminin ardından gelen ayrılık haberi, magazin gündemine bomba gibi düştü.

Sosyal medya hamlesi ayrılığı ele verdi

Ayrılık iddiaları, İrem Derici’nin Instagram hesabında yaptığı değişikliklerle ortaya çıktı. Ünlü şarkıcı, Melih Kunukçu ile birlikte olduğu tüm fotoğrafları profilinden kaldırdı. Daha sonra Derici, eski nişanlısını takipten çıktı.

Bu hamle, sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı. Kısa sürede çok sayıda paylaşım ve yorum yapılırken, çiftin ilişkisini sonlandırdığı iddiası güç kazandı.

“Akıl fikir diliyorum”

Gündemdeki iddiaların ardından sessizliğini bozan Derici, yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çekti. Ünlü şarkıcı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Elinize muazzam bir pırlanta geçiyor. Yetenekli, eğlenceli, uyumlu, güzel, seksi, kariyeri yerinde, özgür, vizyonlu, ailesi ışıl ışıl, çok aşık, sadakatli...

Nasıl bir yetenektir o pırlantanın anasını ağlatmak! Ağzının içine bakarken o zavallı sizin... Ben kendim gibi birini bulsam, onu kaybetme korkumdan uyuyamazdım.

Akıl fikir diliyorum. İrem kendini yıpratmasa da çok sever; İrem kendine döndü. İrem 2026'nın içinden geçecek. Bekleyin.”