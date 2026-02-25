Son Mühür- Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile kendisinden 42 yaş küçük eşi Gülseren Ceylan’ın evliliği resmen sona erdi.

Yaklaşık 7 ay önce dünyaevine giren çift, Beykoz 1. Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmayla tek celsede boşandı.

Boşanma kararı mahkemeden çıktı

Beykoz 1. Aile Mahkemesi’nde görülen davada, çiftin evliliğinin “evlilik birliğinin temelden sarsılması” gerekçesiyle sona erdirilmesine karar verildi. Böylece kısa süredir devam eden evlilik hukuken son buldu.

Taraflar duruşmaya katılmadı

Duruşmaya Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan katılmazken, Erbil’i mahkemede avukatı Şeyda Yıldırım temsil etti. Dosya üzerinden yapılan değerlendirme sonucu boşanma kararı verildi.

Boşanma iddiaları daha önce yalanlanmıştı

Çift hakkında geçmiş aylarda da ayrılık ve boşanma iddiaları gündeme gelmişti. Gülseren Ceylan, o dönemde iddiaları yalanlayarak aralarında bir sorun olmadığını açıklamıştı. İkilinin ayrılık söylentilerinin ardından barıştığı ve evliliklerine bir şans daha verdikleri biliniyordu.