Son Mühür- Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, başrolünde yer alacağı “Daha 17” dizisiyle ilgili sosyal medyada gündeme gelen yaş tartışmalarına açıklık getirdi. Dizinin isminden yola çıkılarak ortaya atılan “43 yaşındaki oyuncu 17 yaşında bir karakteri mi canlandıracak?” iddiası, Cavadzade’nin net açıklamasıyla son buldu.

Sosyal medyada yaş polemiği

“Daha 17” dizisinin duyurulmasının ardından sosyal medya platformlarında çeşitli yorumlar yapılmış, 43 yaşındaki oyuncunun 17 yaşında bir karaktere hayat vereceği yönündeki iddialar kısa sürede gündem olmuştu.

Özellikle yapılan paylaşımlarda, “43 yaşındaki oyuncuya 17 yaş rolü mü verildi?” şeklindeki eleştiriler dikkat çekti. Ancak söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

“17’yi ben oynamıyorum” diyerek iddialara yanıt verdi

Konuyla ilgili açıklama yapan Nesrin Cavadzade, söylentilere doğrudan yanıt verdi. Oyuncu, yanlış anlaşılmayı şu sözlerle düzeltti: “Arkadaşlar 17’yi ben oynamıyorum, merak etmeyin.”

Çekimler başlamadı, partner arayışı sürüyor

Dizinin hazırlık sürecine ilişkin de konuşan Cavadzade, “Sete çıkıldı mı?” sorusuna esprili bir yanıt verdi. Oyuncu, çekimlerin henüz başlamadığını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Yok, daha çıkmadık. Partner arayışı devam ediyor, çekimler başlamadı, six packli adam aranıyor.”

