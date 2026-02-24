Kızılcık Şerbeti dizisiyle büyük popülerlik kazanan Evrim Alasya, ayrılığın ardından sosyal medyadan art arda anlamlı paylaşımlar yaparak dikkat çekti. Peki Kerem Alışık ve Evrim Alasya neden ayrıldı, ayrılığın detayları neler? İşte yaşanan gelişmeler.

Kerem Alışık'ın sosyal medya paylaşımı ayrılığa neden oldu

İddialara göre Kerem Alışık, sosyal medya hesabından farkında olmadan başka bir kadına ait fotoğrafı paylaştı. Kısa sürede hatayı fark edip gönderiyi silse de bu durum Evrim Alasya'nın gözünden kaçmadı. Alasya, bu gelişmenin hemen ardından hesabından yaptığı paylaşımda yalnızca "Yakışır" ifadesini kullanarak Alışık'a açık bir gönderme yaptı.

Bununla da kalmayan ünlü oyuncu, peş peşe manidar mesajlar paylaştı. Alasya, ilişkilerde saygı eksikliğine dair sitemli sözler kaleme alarak takipçilerine dolaylı yoldan ayrılık sinyali verdi. Ardından Kerem Alışık'ı sosyal medya hesabından da çıkardığı görüldü.

Ortak tiyatro oyunları da iptal edildi

Ayrılık yalnızca özel hayatlarını değil, profesyonel projelerini de etkiledi. Çiftin birlikte sahneye çıktığı "Aşk Biter Mi?" adlı tiyatro oyununun gelecek temsilleri iptal edildi. Organizasyon yetkilileri, bilet alan seyircilere ücret iadesi yapılacağını duyurdu.

Evrim Alasya kimdir?

Evrim Alasya, 2 Ağustos 1979'da İzmir'de doğan Türk oyuncu. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunu. Küçük yaşlarda ritmik jimnastikle ilgilenen Alasya, Çimentaş Spor Kulübü'nde lisanslı sporcu olarak ulusal ve uluslararası yarışmalara katıldı. Oyunculuk kariyerine 1999'da Pınar Çocuk Tiyatrosu'nda başladı. Muhteşem Yüzyıl, Güneşin Kızları, Kırmızı Oda gibi yapımlarda rol aldı. Son olarak Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Kıvılcım karakteriyle geniş kitlelere ulaştı.

Kerem Alışık kimdir?

Kerem Alışık, 5 Haziran 1960'ta İstanbul Nişantaşı'nda dünyaya gelen Türk oyuncu ve şair. Türk sinemasının efsane isimleri Sadri Alışık ve Çolpan İlhan'ın oğlu, yazar Attila İlhan'ın yeğeni. Gençliğinde Anadolu Üsküdar futbol takımında forma giyen Alışık, 1995'te Fırtınalar dizisiyle ekran kariyerine başladı. Bir Zamanlar Çukurova, Kara Sevda gibi çok sayıda yapımda yer aldı. Annesiyle birlikte kurduğu Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde eğitmenlik ve sanat yönetmenliği görevini sürdürüyor. Aynı zamanda iki şiir kitabı bulunan Alışık, daha önce oyuncu Sibel Turnagöl ile evlenmiş ve bu evliliğinden Sadri adında bir oğlu olmuştu.