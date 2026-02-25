Son Mühür- Türk dizilerinin dünyayı ele geçirdiği süreçte adı en çok öne çıkan isimlerden biri olan Can Yaman, İtalya'nın en ünlü müzik festivali olan Sanremo'da sahne aldı.

Akıcı İtalyancasıyla dikkat çeken Can Yaman festivalin ana sunucusu Carlo Conti ve dünyaca ünlü şarkıcı Laura Pausini ile birlikte açılış gecesini sunan isimler arasında yer aldı.

Bradley Cooper onun adını vermişti...



Dünyaca ünlü oyuncu Bradley Cooper, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda annesinin Türk dizileri hayranı olduğunu belirterek Can Yaman'ın başrolünde oynadığı Erkenci Kuş dizisinin de favorisi olduğuna dikkat çekmişti.



Festivali sunan ilk Türk...



Sanat yaşamını İtalya'da sürdüren Can Yaman, Sanremo Müzik Festivali'ni sunan ilk Türk olarak tarihe geçmeyi başardı.

Laura Pausini'nin Tarkan'ın Kuzu Kuzu şarkısını söyleme teklifine,

“Hayır, sonra Türkiye'de viral olurum ve beni yine tutuklarlar.” sözleriyle yanıt veren Can Yaman, geçtiğimiz günlerde ünlülerin uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmasına da göndermede bulundu.

Türkiye'ye gelişinde kısa bir süre gözaltına alınan sanatçının uyuşturucu testi negatif çıkmıştı.