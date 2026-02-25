Son Mühür- Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile kendisinden 42 yaş küçük eşi Gülseren Ceylan, evlilikleri ve yaş farklarıyla magazin gündeminden düşmüyor.

Evlilik sözleşmesi gündem olmuştu

Nikah öncesinde tarafların mal ayrılığı esasına dayalı bir sözleşme imzaladığı, nafaka ve mal paylaşımı talebinde bulunulamayacağı yönündeki iddialar da magazin kulislerinde yer almıştı.

Boşanma iddiaları sonrası barış mesajı gelmişti

Evliliklerinin kısa süre sonra sona ereceği yönündeki haberlerin ardından çift, ilişkilerine devam etme kararı almıştı.

Gülseren Ceylan yaptığı açıklamada, “Barıştık, evdeyim. Hayatta beni en çok seven insanın Mali olduğunu biliyorum” sözleriyle dikkat çekmişti. Mehmet Ali Erbil ise bu açıklamaya kısa bir “Yes” yanıtı vererek barışmayı doğrulamıştı.

Ücretli abonelik sistemine geçti

Sosyal medyayı aktif kullanan Gülseren Ceylan, son olarak Instagram’da ücretli abonelik sistemini devreye aldığını duyurdu. Bu sistemle birlikte takipçilerine özel içerikler, yalnızca belirli bir ücret karşılığında sunulacak.