Son Mühür- Yalova’da evinin camından düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü’nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma gündemdeki yerini korurken, aile üyelerine yönelik gelişmeler ve açıklamalar kamuoyunun dikkatini çekmeye devam ediyor.

Soruşturmada tutuklama ve ev hapsi kararı

Şüpheli ölümle ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında, sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter 13 Aralık 2025 tarihinde tutuklanmıştı. Olayı gerçekleştirdiği öne sürülen arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında ise ev hapsi kararı verilmişti.

Oğlu Tuğberk Yağız Gülter iddialara yanıt verdi

Soruşturma süreci devam ederken, Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündeme gelmişti.

Hakkında ortaya atılan yasaklı madde kullanımı iddialarına karşılık olarak yaptırdığı uyuşturucu testinin sonucunu kamuoyuyla paylaşmıştı.

Avukatından “asılsız ihbar” açıklaması

Gülter’in avukatı aracılığıyla yapılan açıklamada, 20 Aralık 2025 tarihinde aile hakkında mesnetsiz ihbarlarda bulunulduğu belirtilmişti. Açıklamada şu hususlara yer verilmişti:

Emniyet birimlerine iletilen ihbarlarda aile bireylerinin yasa dışı maddeler kullandığı yönünde iddialar yer aldı.

İkametgahta yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.

Yapılan biyolojik testlerin sonuçları negatif çıktı.

İddiaların asılsız olduğu bilimsel bulgularla ortaya kondu.

Açıklamada ayrıca, merhume sanatçının vefatı üzerinden şüphe yaratmaya yönelik girişimlerin aileyi hedef aldığı vurgulanarak, sorumluların tespiti için hukuki süreç başlatıldığı ifade edilmişti.

"Benim meleğim"

Annesinin kaybının ardından zor günler geçiren Tuğberk Yağız Gülter, son paylaşımında annesini duygusal ifadelerle andı.

Nişanlandığı güne ait bir fotoğraf paylaşan Gülter, "Oğlan bizim, kızım bizim diye bağıra bağıra geldi o gün benim meleğim.

En mutlu günlerdendi, heyecandan, duygudan oda ben de hem panik hem heyecanlı hemde mutlu hem duygusaldık." dedi.