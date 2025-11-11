Fenerbahçe’nin eski yöneticisi Hakan Safi, katıldığı bir ödül töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Safi, gündemdeki bahis soruşturmasına ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı.

“Fenerbahçe’den futbolcu çıkmaması mutluluk verici”

Bahis operasyonunda kulüplerin gündeme gelmesi üzerine Safi, sarı-lacivertli camiaya güveninin tam olduğunu belirterek,

“Fenerbahçe’den futbolcu olmaması bizim için mutluluk verici. Çıkmayacaktır da” ifadelerini kullandı.

Safi, soruşturmanın Türk futbolu açısından bir dönüm noktası olabileceğini söyledi.

“İbrahim Hacıosmanoğlu cesurca üzerine gidiyor”

Türkiye Futbol Federasyonu’nun yürüttüğü süreç hakkında konuşan Safi, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na teşekkür ederek şu değerlendirmeyi yaptı:

“TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na teşekkür ediyorum. Cesaretle bu işin üzerine gidiyor.”

Safi, futboldaki kirli ilişkilerin tamamen ortaya çıkarılması gerektiğini vurguladı.

“Kirli sektör temizlenmezse sponsorluklar riske girer”

Safi, özellikle iş dünyasının futbola verdiği destek açısından temiz bir süreç yürütülmesinin önemine dikkat çekerek,

“Bizler iş insanıyız, sponsor oluyoruz. Kirli sektörün içinde yer almak istemeyiz. İçimizde bunları yapanların temizlenmesi gerek ki sponsorluklar devam etsin” dedi.

“Türk futbolunun marka değeri için yeni sayfa açılmalı”

Açıklamalarının sonunda Türk futbolunun geleceğine dair mesaj veren Safi,

“Kirli oyunda kimse olmaz. Türk futbolunun marka değeri için yeni bir sayfa açmamız gerek” ifadelerini kullandı.