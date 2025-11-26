Son Mühür- Galatasaray’ın, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde sahasında Union Saint-Gilloise’ye 1-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından spor yorumcusu Nihat Kahveci, mücadeleyi detaylı şekilde değerlendirdi. Sarı-kırmızılı ekibin beklenen performansın oldukça altında kaldığını ifade eden Kahveci, özellikle orta saha ve hücum hattındaki düşüşe dikkat çekti.

“Union SG daha derli toplu ve disiplinli oynadı”

Karşılaşmanın genel analizini yapan Kahveci, Belçika temsilcisinin sahaya daha iyi organize olduğunu söyledi. Union Saint-Gilloise’nin sezon içindeki en etkili Şampiyonlar Ligi performansını sergilediğini savunan Kahveci, Galatasaray’ın ise baskı kurmakla geri çekilmek arasında kararsız bir görüntü verdiğini belirtti.

Sarı-kırmızılı takımın alışılan agresif ve önde baskılı oyun anlayışından uzak olduğunu ifade eden Kahveci, bu durumun maçın genel dengesini belirlediğini vurguladı.

İlkay Gündoğan’a eleştiri: “Top kaybı sayısı dikkat çekiciydi”

Yorumcu Kahveci, Galatasaray’ın deneyimli orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan’ın performansına da ayrı bir parantez açtı. Gündoğan’ın kariyerindeki en formsuz maçlarından birini oynadığını öne süren Kahveci, özellikle yaptığı top kayıplarının oyun akışını olumsuz yönde etkilediğini dile getirdi.

Performans düşüşünün farklı nedenleri olabileceğini kabul etmekle birlikte, sahadaki görüntünün beklentilerin oldukça gerisinde kaldığını ifade etti.

“Osimhen’in yokluğu oyunun yapısını doğrudan etkiledi”

Galatasaray’da Osimhen’in kadroda yer almamasının maçın gidişatında belirleyici olduğuna dikkat çeken Kahveci, Nijeryalı oyuncunun sadece bir gol tehdidi değil, aynı zamanda takımın oyun planının temel unsurlarından biri olduğunu söyledi.

Osimhen’in yokluğunda hücum hattında ciddi bir güç kaybı yaşandığını belirten Kahveci, Icardi’nin oyun tarzının farklı olduğunu ve kendi pozisyonunu yaratma konusunda Osimhen kadar etkili olmadığını ifade etti.

“Bu oyunla Şampiyonlar Ligi’nde sonuç almak zor”

Kötü performansın, eksikler ve genel düşüşle birleştiğini vurgulayan Kahveci, Galatasaray’ın bu oyun yapısıyla Şampiyonlar Ligi seviyesinde puan almasının zor olduğunu belirtti. Takımın önemli maçları geçmesine rağmen, daha basit bir karşılaşmada istenilen sonucu elde edememesini çarpıcı bir benzetmeyle değerlendirdi.

Hakem kararları da tartışma yarattı

Nihat Kahveci, karşılaşmanın hakem yönetimine de değindi. Union SG oyuncusu Promise’in bir pozisyonda rakibinin ayağına bastığını ve bu hareketin ikinci sarı kart gerektirdiğini savunan Kahveci, hakemin bu detayı gözden kaçırdığını ifade etti.

VAR müdahalesinin mümkün olmadığı bu pozisyonun maçın seyrini değiştirebileceğini belirten Kahveci, Belçika temsilcisinin 10 kişi kalması halinde karşılaşmanın farklı bir sonuca gidebileceğini dile getirdi.