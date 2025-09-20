Son Mühür - Süper Lig’in 6. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Göztepe ile karşılaştı. Gürsel Aksel Stadı’nda oynanan maçta İzmir temsilcisi, sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrıldı. Göztepe’nin gollerini 4. dakikada Juan Santos, 19. dakikada Rhaldney ve 84. dakikada İbrahim Sabra kaydetti. Maç sonrasında Beşiktaş’ın performansını değerlendiren Nihat Kahveci, yönetimi sert sözlerle eleştirdi.

Nihat Kahveci Kontraspor Youtube kanalındaki açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"'Beşiktaş kasım ayında havlu atmayacak! Bornoz atmayacak, terlik atmayacak, takunya atmayacak' dediniz. 'Şampuan atmayacak' dediniz. 30 Ağustos'ta UEFA Konferans Ligi gitti. Eylülde ligi bitirdi. Beşiktaşlı taraftarlar, şampiyonluk için umudunuz var mı? Benim yok. Böyle deplasmanda böyle futbol mu oynanır? İyi ki Avrupa'ya gitmediniz"

''Yasakladıysanız söyleyin"

“4 maçta 6 puanı var Beşiktaş'ın! Beşiktaş deplasmana gitmesin, yasaklansın böyle oynuyorsa. Alanya deplasmanı ilk yarı felaket, ikinci yarı toparladı dedik bir geçişten gol yedi 2-0 oldu. İçeride Başakşehir maçı, tempoyu övdük, girilen pozisyonu övdük. Beşiktaş'ı 2 maç üst üste övmek yasak mı? Yasakladıysanız söyleyin"