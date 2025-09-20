Son Mühür - UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Eintracht Frankfurt ile karşılaştı. Deutsche Bank Park’ta oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı ekip sahadan 5-1’lik ağır bir yenilgiyle ayrıldı. Maç sonrası Okan Buruk’un yaptığı açıklamaları değerlendiren Erman Toroğlu, sert eleştirilerde bulundu.

Ekol Sports’ta konuşan Erman Toroğlu, "Mağlubiyetin 1 numaralı sorumlusu sensin Okan Buruk. Sarı kart görmeden maçı bitiriyorsun, hakemi nasıl suçlarsın? Takımı iyi hazırlayamamışsın. Bu kadar paranın hepsi çöpe gitmiş” dedi.

''Mangırları götürüyor''

Icardi’nin performansını da değerlendiren ünlü yorumcu şunları dedi:

"Icardi'nin şu anda oynama şansı zor. Icardi Edirne Kırkpınar'da başaltında güreşse çok başarılı olur! Göbeği, kalçası öyle ne biçim ya. Fenerbahçe maçından sonra bir gülücük atıyor, taraftar da 'Vaay Icardi' diyor, mangırları götürüyor"