Son Mühür - Fenerbahçe’nin Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından Nihat Kahveci, Kontraspor ekranlarında yaptığı yorumlarla dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Sarı-lacivertli ekibin dalgalı performansına dikkat çeken Nihat Kahveci, değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe, Asensio'nun golünden sonra 'Biz bu maçı aldık' dedi. Atılan golden sonraki 3-5 dakika çok önemlidir. Koskoca 45 dakikayı çöpe attın. Nottingham Forest'tan 3 yedin, 1 dakika iyi top oynamadın. Taraftarın kalbini kırdın. Fenerbahçe'de bazı oyuncular kendi futbolunu oynuyor. İlk yarıdaki Nene ve Musaba… Sanki takım arkadaşları yokmuş gibi oynadılar. Büyük takım oyununda paylaşacaksın. Çalım zamanında çalım, pas zamanında pas atılır. Bu maç Kerem diye bağırıyor. Trabzonspor'a, Gençlerbirliği'ne gol atan Kerem bugün neden oynamadı?"

Savunmadaki sakatlık sorunları...

Savunma hattındaki sakatlıklara da değinen Nihat Kahveci, “Skriniar’a bir şey demem. 25 maç üst üste oynadı, her yerde oynadı. Ama Çağlar, ayda bir oynuyorsun. Bu kadar sakatlık nedir? Yanlış çalışıyorlar bence” sözleriyle değerlendirmede bulundu.