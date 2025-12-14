Takımlar, kış testleri öncesinde yeni tasarımlarını ve sponsorluk anlaşmalarını kamuoyuna duyurmak için hazırlıklarını tamamladı. Özellikle Red Bull'un Ford ile olan yeni ortaklığını kutlayacağı Detroit lansmanı ve Ferrari'nin Maranello'daki örtü kaldırma töreni, sezon öncesinin en dikkat çekici anları arasında yer alıyor.

Lansman Takvimi ve Takımların Planları

2026 sezonunun ilk tanıtım etkinliği, 15 Ocak'ta Detroit'te gerçekleşecek. Red Bull Racing ve kardeş takımı Racing Bulls, motor partnerleri Ford'un ev sahipliğinde düzenlenecek ortak lansmanda yeni renk düzenlerini görücüye çıkaracak. Bu etkinlikte araçların teknik detaylarından ziyade, yeni dönemin görsel kimliği ön planda olacak.

Diğer takımların kesinleşen ve beklenen lansman tarihleri ise şu şekilde sıralandı:

Red Bull & Racing Bulls: 15 Ocak (Detroit - Sadece renk düzeni)

Alpine: 23 Ocak (Barselona)

Haas: 23 Ocak (Online lansman - Toyota ortaklığı sonrası ilk tasarım)

Cadillac: 8 Şubat (Super Bowl devre arası şovunda renk düzeni tanıtımı)

Aston Martin: 9 Şubat (AMR26'nın tam lansmanı)

Ferrari: 19 Ocak haftası (Beklenen tarih)

McLaren, Mercedes, Williams ve Audi'nin (eski Sauber) tanıtım tarihleri ise henüz resmiyet kazanmadı.

Kış Testleri ve Sezon Öncesi Takvim

Takımlar, lansmanların hemen ardından yeni araçlarını piste indirmek için İspanya'nın yolunu tutacak. İlk kış testleri, 26-30 Ocak tarihleri arasında Barselona-Katalunya Pisti'nde "kapalı kapılar ardında" gerçekleştirilecek. Bu testlerde her takımın sadece üç gün sürüş yapmasına izin verilecek.

Sezonun asıl provası ise Bahreyn'de yapılacak. Takımlar, 11-13 Şubat ve 18-20 Şubat tarihlerinde Bahreyn Uluslararası Pisti'nde iki ayrı test seansı düzenleyecek. Bu testler seyircilere ve basına açık olacak, böylece yeni araçların gerçek performansları ilk kez burada gözlemlenebilecek. 2026 sezonunun ilk yarışı ise 6-8 Mart tarihlerinde Avustralya Grand Prix'si ile başlayacak.