UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda avantajı eline geçiren Galatasaray, rövanş karşılaşması öncesinde hem sportif hem de ekonomik açıdan önemli bir eşiğe geldi. Sarı-kırmızılı ekip, turu geçmesi halinde ciddi bir gelir artışı sağlayacak.

İlk maçta farklı galibiyetle avantaj sağlandı

Galatasaray, play-off turunun ilk karşılaşmasında Juventus’u 5-2 mağlup ederek son 16 turu için güçlü bir avantaj elde etti. Alınan farklı galibiyetle rövanş öncesi tur kapısını aralayan temsilci, organizasyonda yoluna devam etmeye oldukça yaklaştı.

Son 16 turuna 11 milyon euro

UEFA tarafından belirlenen gelir dağılımına göre, son 16 turuna yükselen takımlar ek gelir elde ediyor. Galatasaray’ın turu geçmesi halinde kulüp kasasına 11 milyon euro daha girecek.

Bu sezon turnuvada lig aşaması ve play-off sürecinden toplam 42,5 milyon euro gelir elde eden sarı-kırmızılılar, son 16 bileti alması durumunda toplam kazancını 53,5 milyon euroya çıkaracak.

Sportif başarıya ekonomik kazanç eşlik edecek

Juventus karşısında alınan 5-2’lik galibiyetle önemli bir sportif başarı yakalayan Galatasaray, tur atlaması halinde mali açıdan da önemli bir gelir artışı sağlayacak. Böylece kulüp, Avrupa arenasındaki performansını ekonomik kazanca dönüştürme fırsatı elde etmiş olacak