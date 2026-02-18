RAMS Park'ta yaşanan gol şöleninin ardından tüm gözler artık Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi geliri üzerine çevrildi. İtalyan devini play-off turunda mağlup eden Cimbom, eleme turunu da geçmesi halinde milyonlarca euroluk ek gelire kavuşacak. İşte UEFA'nın belirlediği ödül dağılımına göre tüm detaylar.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden ne kadar kazandı?

Sarı-kırmızılı kulüp, turnuvaya katılım karşılığında 25 milyon 991 bin euro tutarında bir ödeme aldı. Lig aşamasındaki performansı ve play-off turuna kalma başarısı sayesinde bu rakam toplam 33 milyon 991 bin euroya yükseldi. Galatasaray'ın organizasyondaki her adımı, kulübün mali tablosuna doğrudan etki eden önemli bir kalem.

Juventus elenir mi? Son 16 turunda Galatasaray'ı neler bekliyor?

Galatasaray'ın Juventus'u elemesi durumunda UEFA tarafından 11 milyon euro tutarında ek prim ödenecek. Bu rakamla birlikte kulübün toplam Şampiyonlar Ligi geliri 44 milyon 991 bin euroya ulaşacak. Modern futbol ekonomisinde bu büyüklükte bir gelir, transfer bütçesinden oyuncu maaşlarına kadar pek çok stratejik kararı şekillendiren kritik bir kaynak.

Galatasaray'ın son 16'daki muhtemel rakipleri

Tur atlama başarısı gösterilmesi halinde sarı-kırmızılıları zorlu bir eşleşme bekliyor. Galatasaray'ın son 16 turunda karşısına Liverpool ya da Tottenham çıkacak. Her iki İngiliz ekibi de hem fiziksel güçleri hem de Avrupa kupalarındaki deneyimleriyle öne çıkıyor. Ancak Cimbom'un iç sahadaki etkileyici performansı, taraftarları umutlandırmaya yetiyor.

İtalyan takımlarına karşı 62 yıllık yenilmezlik serisi

Galatasaray'ın Juventus karşısındaki 5-2'lik galibiyeti rastlantı olmaktan çok uzak. Sarı-kırmızılı ekip, iç sahada İtalyan kulüplerine karşı 1963 yılından bu yana yenilgi yaşamıyor. O tarihten itibaren oynanan 13 karşılaşmada 9 galibiyet ve 4 beraberlik alan Cimbom, toplamda 25 gol atarken kalesinde sadece 14 gol gördü. Bu istatistik, Galatasaray'ın İtalyan rakiplerine karşı sahip olduğu psikolojik üstünlüğün en somut kanıtı.