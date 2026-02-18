Son Mühür - UEFA Avrupa Ligi’nde çıktığı 8 karşılaşmada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, topladığı 12 puanla lig aşamasını 19. sırada tamamladı. Chobani Stadyumu’nda oynanacak Fenerbahçe-Nottingham Forest mücadelesi saat 20.45’te TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.

Turnuvada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Nottingham Forest ise 14 puanla 13. basamakta yer aldı. Bu eşleşmeden tur atlayan taraf, bir sonraki aşamada Danimarka temsilcisi Midtjylland ile İspanyol ekibi Real Betis arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak.

Fenerbahçe'deki eksikler

Fenerbahçe’de Nottingham Forest karşılaşması öncesinde iki önemli eksik bulunuyor. Ayak bileğinden operasyon geçiren Edson Alvarez’in yarın sahada olması beklenmezken, sakatlığını geride bırakıp takımla çalışmalara başlayan Archie Brown’ın ise riske edilmemesi planlanıyor. Teknik direktör Domenico Tedesco’nun Brown’ı maç kadrosuna dahil edebileceği ancak süre vermeyi düşünmediği ifade ediliyor.

Öte yandan sarı-lacivertli ekipte kritik mücadele öncesi iki oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. İkişer sarı kartı bulunan Nelson Semedo ile Oğuz Aydın, yarın kart görmeleri halinde 26 Şubat’ta İngiltere’de oynanacak rövanş karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Avrupa futbolunun kulüpler seviyesindeki ikinci büyük organizasyonunda son 16 play-off turunu geçen ekip, bir sonraki aşamada Danimarka temsilcisi Midtjylland ile İspanya ekibi Real Betis arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak. UEFA Avrupa Ligi’nde yarın oynanacak son 16 play-off turu ilk maçlarının TSİ programı ise şöyle:

20.45 Fenerbahçe-Nottingham Forest (İngiltere)

20.45 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Genk (Belçika)

20.45 PAOK (Yunanistan)- Celta Vigo (İspanya)

20.45 Brann (Norveç)-Bologna (İtalya)

23.00 Celtic (İskoçya)-Stuttgart (Almanya)

23.00 Lille (Fransa)- Kızılyıldız (Sırbistan)

23.00 Panathinaikos (Yunanistan)-Viktoria Plzen (Çekya)

23.00 Ludogorets (Bulgaristan)-Ferencvaros (Macaristan)