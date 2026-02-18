Son Mühür - UEFA Şampiyonlar Ligi 2025/26 sezonu son 16 turu play-off eşleşmesinde Galatasaray, sahasında Juventus’u ağırladı. Sarı-kırmızılı ekip geriye düştüğü karşılaşmadan 5-2’lik galibiyetle ayrılarak tur için önemli bir avantaj yakaladı. Galatasaray’a galibiyeti getiren goller Gabriel Sara, Noa Lang (2), Davinson Sanchez ve Sacha Boey’den geldi. Eşleşmenin rövanşı 25 Şubat Çarşamba günü İtalya’da oynanacak. Bu sonucun ardından UEFA ülke puanı sıralaması da yeniden güncellendi.

Ülke puanı güncellendi

1. İngiltere - 111.797

2. İtalya - 96.446

3. İspanya - 90.484

4. Almanya - 87.331

5. Fransa - 78.927

6. Portekiz - 69.266

7. Hollanda - 66.595

8. Belçika - 60.850

9. Türkiye - 49.475

10. Çekya - 47.225

11. Yunanistan - 46.312

12. Polonya - 44.625