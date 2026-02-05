Son Mühür- İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve kentin idari mekanizmalarındaki işleyişi yakından ilgilendiren önemli bir soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. İzmir Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından titizlikle sürdürülen operasyon kapsamında, yerel yönetimin belirli birimlerinde görev yapan bazı personellere yönelik gözaltı kararlarının uygulandığı bildirildi. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran bu adli süreçle ilgili olarak ilgili kurumdan beklenen açıklama gecikmedi. Belediye yönetimi, yargıya intikal eden bu operasyonun detaylarını yakından izlediklerini duyurdu.

Şeffaflık ve yargıyla tam iş birliği vurgusu

Soruşturmanın duyulmasının ardından yapılan resmi bilgilendirmede, kurumun hukuki süreçlere yaklaşımı net bir dille ifade edildi. Belediyeden yapılan açıklamada, adaletin tesis edilmesi noktasında emniyet güçleri ve yargı mercileriyle tam bir uyum içerisinde çalışıldığı kaydedildi. Hukukun üstünlüğü ilkesine dayalı hareket edildiğinin altı çizilirken, soruşturmanın selayeti açısından gerekli olan tüm bilgi ve belgelerin paylaşılması noktasında şeffaflık zemininden ödün verilmeyeceği belirtildi. Bu yaklaşım, yerel yönetimin yasal süreçlere duyduğu güvenin bir yansıması olarak değerlendirildi.

"Hassasiyetle takip ediyoruz" mesajı

Gözaltı işlemlerinin ardından başlayan yasal sürecin her aşamasının kurum tarafından büyük bir dikkatle takip edildiği vurgulanan haberde, adli makamların yetki alanına giren konularda herhangi bir bilgi kirliliğine yol açmamak adına hassas davranıldığı görülüyor. Belediye yönetimi, kendi iç denetim mekanizmalarını da göz önünde bulundurarak, yargıdan çıkacak neticeyi beklediklerini ve sürecin şeffaf bir biçimde sonuçlanması için her türlü iş birliğine açık olduklarını yineledi. İzmir kamuoyunun yakından izlediği bu davanın ilerleyen safhalarına dair bilgilendirmelerin, adli makamların izin verdiği ölçüde paylaşılmaya devam edeceği öğrenildi.

Ne olmuştu?

İzmir merkezli yürütülenoperasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan toplam 28 şüpheliden 25'i, Mali Şube ekiplerinin eş zamanlı baskınlarıyla yakalanarak nezarethaneye sevk edildi. Soruşturmanın firari ayağında ise hareketlilik sürüyor; dosya kapsamında aranan şüphelilerden birinin yurt dışında olduğu resmen tespit edilirken, kimlikleri belirlenen diğer 2 firari şahsın yakalanması için İzmir polisi geniş çaplı bir takip operasyonu yürütüyor. 28 kişilik listenin merkezinde yer alan İmar Müdürü ile Ruhsat ve Denetim Müdürü'nün de aralarında bulunduğu 25 şüphelinin sorgusu sürerken, emniyetin geri kalan 3 ismi adalete teslim etmek için çalışmaları aralıksız devam ediyor.