Türk televizyonunun sevilen isimlerinden Nihal Menzil, yıllardır hem dizilerde hem de filmlerde izleyicilerin karşısına çıkıyor. Oyunculuğundaki doğallık ve içtenlikle farklı kuşaklardan takipçilerinin ilgisini çekti. Camdaki Kız, Kadın, Asmalı Konak, İkinci Bahar gibi önemli yapımlarda yer alan Menzil, hayatı ve oyunculuk kariyeriyle dikkat çekiyor.

Çocukluk yıllarını Türkiye'nin farklı şehirlerinde geçiren Nihal Menzil, Konya’da doğdu. Baba tarafından Sivas Koyulhisarlı olan oyuncu, Haydarpaşa Sağlık Koleji’nden mezun oldu. Oyunculuğa tesadüfen adım atan Menzil, kısa süre içinde ekranların tanınan simalarından biri haline geldi.

Özel Hayatı ve Aile Yaşamı

Ailesinin isteği üzerine 18 yaşında evlenen Menzil, eşini kısa süre sonra bir trafik kazasında kaybetti. Bu evlilikten bir kızı dünyaya geldi. Eşinin vefatından sonra uzun yıllar boyunca farklı işlerde çalıştı. Bugüne kadar tekrar evlenmeyen sanatçı, özel hayatını kamuoyundan uzak tutuyor.

Kariyer Yolculuğu ve Rol Aldığı Yapımlar

Nihal Menzil’in oyunculuk serüveni sigorta poliçesi satarken başladı. Sıcağı Sıcağına programıyla ilk kez kamera karşısına geçti. Ardından 1998’de İkinci Bahar dizisindeki Sakine Resuloğlu karakteriyle çıkış yaptı. Asmalı Konak dizisinde Fatma Öztoprak rolüyle geniş kitlelerce tanındı. Oyuncu, Camdaki Kız’da Hafize, Kadın’da Ulviye, Fi’de Gülay Güzelce, Ver Elini Aşk’ta Nazmiye gibi karakterlerle ekranlarda yer aldı. Yaprak Dökümü, Haziran Gecesi, Çemberimde Gül Oya gibi dönemin önemli dizilerinde de konuk oyuncu olarak yer aldı.

Sinema kariyerinde de dikkat çeken Nihal Menzil, 7 Kocalı Hürmüz, Sınav, Asmalı Konak: Hayat, Ey Nihal (kısa film) gibi yapımlarda rol oynadı. Genellikle anne, teyze ve olgun kadın karakterleriyle izleyicilerin hafızasında yer edindi.

Oyunculuğundaki samimiyet ve doğal duruşuyla yıllar boyunca mesleğini sürdüren Nihal Menzil, genç oyuncular için rol model olarak kabul edildi. Mütevazı kişiliğiyle sektöründe saygı gören sanatçı, hala aktif olarak ekranlarda yeni projelerde yer alıyor.

Nihal Menzil kimdir?

13 Aralık 1962’de Konya’da doğan Nihal Menzil, 62 yaşında. Haydarpaşa Sağlık Koleji’nden mezun olan oyuncu, sigorta poliçesi satarken oyunculukla tanıştı. İlk evliliğinden İlkgül adında bir kızı var. Ekranlarda 30’dan fazla dizi ve filmde rol aldı ve özellikle Camdaki Kız, Kadın, Asmalı Konak ve İkinci Bahar’daki performanslarıyla tanındı. Olgun kadın karakterlerinin yanı sıra anne figürleriyle de izleyicilerin beğenisini kazandı.