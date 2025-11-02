2025 yılında Nescafe Xpress tarafından düzenlenen 3. dönem çekilişi, katılımcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Bu tür büyük çekiliş organizasyonlarında, özellikle de ödüllerin değerli olması sebebiyle, sürecin işleyişi ve sonuçların açıklanacağı tarih sosyal medya ve diğer platformlarda yoğun şekilde merak ediliyor.

Bu çekilişe katılımın sona ermesinin ardından, katılımcıların gözleri kura tarihine çevrildi. Nescafe Xpress’in düzenlediği bu özel çekilişte, kazananların belirlenmesi noter huzurunda yapılıyor. Katılım işlemleri 31 Ekim’de tamamlandı. Kura çekimi ise 18 Kasım Salı günü Noter gözetiminde gerçekleşecek.

Çekiliş Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Nescafe Xpress 3. dönem çekilişinin sonuçları ve kazanan isim listesi 24 Kasım’da duyurulacak. Ayrıca ödüllerin sahiplerini bulmasının ardından, asıl talihliler için son başvuru tarihi 9 Aralık olarak belirlendi. Yedek kazananlar ise 24 Aralık’a kadar başvurularını yapabiliyor. Çekilişle verilecek ödüller arasında yeni Mini Cooper 5 Kapı Favoured 2024 Model ve toplamda 25 adet Sony Playstation 5 Digital Slim yer alıyor.

Kura ve Katılım Süreci

Çekilişe katılanlar, belirlenen tarihte yapılacak kura sonucunda ödül sahibi olma şansını elde ediyor. Kura çekimi ve sonuçların duyurulması, etkinliğin şeffaflığı açısından noter huzurunda gerçekleşiyor. Katılımcılar, sonuçların açıklanmasının ardından resmi duyuruları takip ederek haklarını kullanabiliyor. Hem asıl talihliler hem de yedekler için belirlenen başvuru sürelerine dikkat etmek gerekiyor.

Kazananlar Listesi ve Takip

Çekiliş sonuçları açıklandığında, isim listesi resmi olarak paylaşılacak. Katılımcılar, kendi isimlerini listede kolayca kontrol edebilecek. Ödüllerin teslimi ve başvuru sürecinde eksiksiz evraklarla başvuru yapmak önemli. Listede kazananlar açıklanır açıklanmaz, gerekli işlemlerin zamanında yapılması gerekiyor.

Nescafe Xpress’in sunduğu bu büyük çekiliş kampanyası, hem ödüllerin cazibesiyle hem de şeffaf çekiliş süreciyle dikkat çekiyor. Kazananların ilan edileceği 24 Kasım’dan sonra, başvuru ve ödül teslim süreçleri eksiksiz olarak yürütülecek.