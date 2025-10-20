Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, “Libya davası” olarak bilinen yolsuzluk soruşturması kapsamında suç örgütü kurmaktan aldığı 5 yıllık hapis cezası nedeniyle yarın cezaevine girecek.

Fransa basınında yer alan bilgilere göre, Sarkozy 13 Ekim’de Ulusal Mali Savcılık Ofisi’ne (PNF) giderek infaz süreciyle ilgili ayrıntıları öğrendi. Yetkililer, eski cumhurbaşkanının yarın sabah 09.30’da Paris’teki La Santé Cezaevi’ne teslim olacağını duyurdu.

11 metrekarelik hücrede kalacak

Nicolas Sarkozy’nin tutulacağı hücrenin 11 metrekare büyüklüğünde ve pencereli olduğu, güvenlik önlemleri nedeniyle diğer mahkûmlardan ayrı tutulacağı bildirildi. Cezaevi kaynakları, eski cumhurbaşkanına özel güvenlik protokolü uygulanacağını, ceza süresinin ilk aşamasında dışarıyla sınırlı temas kurulacağını aktardı.

Sarkozy hakkında yaşanan bu gelişme, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.